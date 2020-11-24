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24.11.2020 09:03
Рубрика: Дороги

Глава ГИБДД рассказал, как снизить смертность на дорогах

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Благодаря разделению транспортных потоков ограждениями, созданию новых пешеходных переходов и пешеходных зон можно снизить смертность в авариях на российских дорогах. Об этом сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

Фото: iStock
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Эти инструменты уже показали свою эффективность, цитирует главу ведомства РИА Новости. Ограждения позволят направить пешеходные потоки. А переходы нужно обустраивать даже рядом с "лежачими полицейскими". Важно не забывать также об освещении дорог.

Михаил Черников сообщил также, что снижение смертности на дорогах напрямую зависит от снижения количества автомобилей, это доказали ограничительные мероприятия во время пандемии коронавируса. По итогам этого года смертность на дорогах России снижается на 4 с лишним процента.

- Необходимо видеть, как правильно применять все мероприятия, инструменты в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильных дорог", чтобы нацелить непосредственно на снижение смертности при увеличении интенсивности потока, - подчеркнул генерал-лейтенант полиции.

#дороги