Глава Роспотребнадзора предсказала ежегодное возвращение коронавируса

Главный санитарный врач РФ Анна Попова предположила, что коронавирус SARS-CoV-2 приобретет сезонный характер и пополнит список сезонных респираторных вирусов, вспышки заболевания будут наблюдаться в холодное время года. Об этом она сообщила агентству ТАСС.

Но пояснила, что благодаря принятым мерам в России не циркулирует коронавирус из Китая, а распространен европейский вариант.

"Мы видим, что сезонность все более выраженная. В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии. Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью. Это говорит о том, что он будет, скорее всего, приходить каждый год, будет активничать в холодный период года", - добавила Попова.