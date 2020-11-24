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24.11.2020 12:32
Рубрика: Общество

Глава Роспотребнадзора предсказала ежегодное возвращение коронавируса

Текст: Александр Проценко
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Главный санитарный врач РФ Анна Попова предположила, что коронавирус SARS-CoV-2 приобретет сезонный характер и пополнит список сезонных респираторных вирусов, вспышки заболевания будут наблюдаться в холодное время года. Об этом она сообщила агентству ТАСС.

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Но пояснила, что благодаря принятым мерам в России не циркулирует коронавирус из Китая, а распространен европейский вариант.

"Мы видим, что сезонность все более выраженная. В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии. Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью. Это говорит о том, что он будет, скорее всего, приходить каждый год, будет активничать в холодный период года", - добавила Попова.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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