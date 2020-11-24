Голикова: Ситуация с коронавирусом в России осложняется

В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения уже превышает общероссийский уровень.

Голикова отметила, что медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией по всей стране оказывают около 520 тысяч медицинских работниковв том числе почти 147 тыс. врачей, 301 тыс. среднего медицинского персонала, более 71 тыс. младшего медицинского персонала и более 38 тыс. водителей автомобилей скорой медицинской помощи, которым выделено почти 116 млрд рублей выплат на эту борьбу.

"Кроме того к оказанию медпомощи привлечены почти 57 тыс. студентов медицинских колледжей и вузов и клинических ординаторов, а также аспирантов, свыше 13 тыс. сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава и педагогического состава высших и средних специальных заведений и также почти 29 тыс. волонтеров", - сообщила вице-премьер.