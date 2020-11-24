В Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса

Появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний является самым "грозным" проявлением новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Такое проявление болезни требует срочного обращения за медицинской помощью. Сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния в большинстве случаев может свидетельствовать о развитии коронавирусной инфекции", - цитирует эксперта ТАСС.

Ранее Наталья Пшеничная обозначила сроки, когда человек, заболевший коронавирусом, представляет максимальную опасность для окружающих. Это происходит за два дня до появления первых симптомов COVID-19 и в первый день заболевания. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна.