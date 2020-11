Илон Маск стал вторым в рейтинге богатейших людей мира после Безоса

Фото: Patrick Pleul/dpa via AP

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск занял вторую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Microsoft Билла Гейтса. Таковы данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством.

Состояние Маска выросло до 127,9 миллиарда долларов, увеличившись за год на 100,3 миллиарда долларов, что стало рекордным ростом за 12 месяцев, зафиксированным в BBI, пишет РИА Новости.

Лидирует в рейтинге основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние приближается к 182 миллиардам долларов. Билл Гейтс опустился в списке богатых людей мира на третью строчку, его капитал оценивается в 127,7 миллиарда долларов. В первой пятерке по объему прибыли значатся президент Louis Vuitton Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Ранее сообщалось о том, что 49-летний американский миллиардер, инженер, предприниматель Илон Макс станет героем сериала на канале HBO. В основу шоу ляжет книга Эшли Вэнс об истории создания его компании - Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future. Разработке сериала уже дана отмашка.