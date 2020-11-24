Даниил Медведев не падал после победы на колени, не кричал и не плакал. Но, без сомнения, этот кубок для него много значит. Фото: EPA

Медведев провел фантастический 2019 год: шесть финалов подряд, в том числе "триллер" против Рафаэля Надаля на US Open. Но если бы на старте этого не самого удачного сезона кто-то предположил, что Медведев устроит на "Мастерсе" в Париже, а потом и в Лондоне, никто бы не поверил. В первую очередь, сам спортсмен. Рассказываем по пунктам, почему невероятный и в чем-то неожиданный успех Медведева в концовке сезона - это начало чего-то большего.

1. На Итоговом чемпионате Медведев стал автором уникального достижения. По ходу турнира Даниил, который сам занимает четвертую строчку рейтинга ATP, победил первую, вторую и третью ракетки мира. На групповом этапе был повержен лидер по очкам серб Новак Джокович со счетом 6:3, 6:3. В полуфинале Даниил наконец-то смог дожать испанца Рафаэля Надаля - 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Ну и в борьбе за титул Медведев сломил сопротивление австрийца Доминика Тима - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Разгромить тройку лучших на Итоговом не удавалась еще ни одному участнику. А это, между прочим, был юбилейный, 50-й розыгрыш. Да и за всю историю ATP-тура, которая начинается с 1990 года, это всего лишь четвертый случай.

2. Даниил - третий российский теннисист после Евгения Кафельникова и Николая Давыденко, кому удалось выйти в финал Итогового турнира, и второй после Давыденко, кому удалось выиграть титул. Причем эти две российские победы получились очень символичными. Николай победил в 2009 году, когда ATP Finals впервые принимал Лондон. Медведев замкнул круг в 2020-м. Ведь уже в следующем сезоне турнир переезжает в Турин.

Уверенный и хладнокровный. Таким на корте был Даниил Медведев

Медведев в своей чемпионской речи поблагодарил Давыденко, который был его кумиром в детстве.

- Ты был первым, кто победил в Лондоне. Мне было 13, когда ты громил соперников и показал просто нереальный теннис, - обратился Медведев к Давыденко.

3. Медведев действительно провел потрясающий турнир. Джокович, Надаль, Тим - все они в один голос назвали Даниила одним из лучших теннисистов мира. Да и сам Медведев считает, что это была его лучшая победа в карьере.

- Дело не в титуле, а в том, как складывался финальный матч и весь турнир, - прокомментировал Медведев. - Сложно поверить, но я не потерпел в Лондоне ни одного поражения. Я получил такой заряд уверенности на будущее. Надеюсь, я продолжу в том же духе и на "Больших шлемах".

4. Медведев не похож ни на кого в туре. Он сбивает соперников с их ритма, заставляет играть в свой теннис. В общем, устанавливает свои правила. В том числе и в том, как вести себя на корте и праздновать победу. "Я самый счастливый человек в мире", - признался Даниил. Но после победного удара он просто пожал плечами.

- На экране нам показали 12 победителей Итогового чемпионата в Лондоне. Все они ликовали: падали на корт, плакали, кричали. А мое празднование даже не показали. На экране было только то, как мы с Тимом пожали руки. С другой стороны, было бы глупо показывать, как я просто иду после победы, - отметил Даниил. - В этом есть нечто особенное. Я не хочу выглядеть дерзким или самоуверенным, но таков мой стиль.

5. За победу в Лондоне Даниил Медведев получил больше полутора миллионов долларов призовых и заработал 1500 рейтинговых очков. Россиянин финишировал в сезоне на четвертой строчке рейтинга АТР, набрав 8470 очков. Впереди стоят Тим (9125), Надаль (9850) и Джокович (12030). Позади - швейцарец Роджер Федерер (6630), который пропускал сезон из-за операции на колене и, если бы не замороженный в пандемию рейтинг, вряд ли бы удержался в топ-30. Победы в Париже и Лондоне доказывают, что ему по силам подняться еще выше. Это нелегкая, но вполне реальная задача.