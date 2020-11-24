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24.11.2020 22:50
Рубрика: Спорт

Трофей Медведева

Наш теннисист снова покорил мир своей игрой
Текст: Анна Козина
Российская газета - Неделя № 266(8320)
Лучший среди равных. Россиянин Даниил Медведев выиграл Итоговый чемпионат ATP, где за Кубок сражались восемь топовых теннисистов. В финале турнира он одержал волевую победу в напряженном и драматичном матче против австрийца Доминика Тима.
Даниил Медведев не падал после победы на колени, не кричал и не плакал. Но, без сомнения, этот кубок для него много значит. Фото: EPA Даниил Медведев не падал после победы на колени, не кричал и не плакал. Но, без сомнения, этот кубок для него много значит. Фото: EPA
Даниил Медведев не падал после победы на колени, не кричал и не плакал. Но, без сомнения, этот кубок для него много значит. Фото: EPA

Медведев провел фантастический 2019 год: шесть финалов подряд, в том числе "триллер" против Рафаэля Надаля на US Open. Но если бы на старте этого не самого удачного сезона кто-то предположил, что Медведев устроит на "Мастерсе" в Париже, а потом и в Лондоне, никто бы не поверил. В первую очередь, сам спортсмен. Рассказываем по пунктам, почему невероятный и в чем-то неожиданный успех Медведева в концовке сезона - это начало чего-то большего.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира

1. На Итоговом чемпионате Медведев стал автором уникального достижения. По ходу турнира Даниил, который сам занимает четвертую строчку рейтинга ATP, победил первую, вторую и третью ракетки мира. На групповом этапе был повержен лидер по очкам серб Новак Джокович со счетом 6:3, 6:3. В полуфинале Даниил наконец-то смог дожать испанца Рафаэля Надаля - 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Ну и в борьбе за титул Медведев сломил сопротивление австрийца Доминика Тима - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Разгромить тройку лучших на Итоговом не удавалась еще ни одному участнику. А это, между прочим, был юбилейный, 50-й розыгрыш. Да и за всю историю ATP-тура, которая начинается с 1990 года, это всего лишь четвертый случай.

2. Даниил - третий российский теннисист после Евгения Кафельникова и Николая Давыденко, кому удалось выйти в финал Итогового турнира, и второй после Давыденко, кому удалось выиграть титул. Причем эти две российские победы получились очень символичными. Николай победил в 2009 году, когда ATP Finals впервые принимал Лондон. Медведев замкнул круг в 2020-м. Ведь уже в следующем сезоне турнир переезжает в Турин.

Уверенный и хладнокровный. Таким на корте был Даниил Медведев

Медведев в своей чемпионской речи поблагодарил Давыденко, который был его кумиром в детстве.

- Ты был первым, кто победил в Лондоне. Мне было 13, когда ты громил соперников и показал просто нереальный теннис, - обратился Медведев к Давыденко.

3. Медведев действительно провел потрясающий турнир. Джокович, Надаль, Тим - все они в один голос назвали Даниила одним из лучших теннисистов мира. Да и сам Медведев считает, что это была его лучшая победа в карьере.

- Дело не в титуле, а в том, как складывался финальный матч и весь турнир, - прокомментировал Медведев. - Сложно поверить, но я не потерпел в Лондоне ни одного поражения. Я получил такой заряд уверенности на будущее. Надеюсь, я продолжу в том же духе и на "Больших шлемах".

4. Медведев не похож ни на кого в туре. Он сбивает соперников с их ритма, заставляет играть в свой теннис. В общем, устанавливает свои правила. В том числе и в том, как вести себя на корте и праздновать победу. "Я самый счастливый человек в мире", - признался Даниил. Но после победного удара он просто пожал плечами.

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
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- На экране нам показали 12 победителей Итогового чемпионата в Лондоне. Все они ликовали: падали на корт, плакали, кричали. А мое празднование даже не показали. На экране было только то, как мы с Тимом пожали руки. С другой стороны, было бы глупо показывать, как я просто иду после победы, - отметил Даниил. - В этом есть нечто особенное. Я не хочу выглядеть дерзким или самоуверенным, но таков мой стиль.

5. За победу в Лондоне Даниил Медведев получил больше полутора миллионов долларов призовых и заработал 1500 рейтинговых очков. Россиянин финишировал в сезоне на четвертой строчке рейтинга АТР, набрав 8470 очков. Впереди стоят Тим (9125), Надаль (9850) и Джокович (12030). Позади - швейцарец Роджер Федерер (6630), который пропускал сезон из-за операции на колене и, если бы не замороженный в пандемию рейтинг, вряд ли бы удержался в топ-30. Победы в Париже и Лондоне доказывают, что ему по силам подняться еще выше. Это нелегкая, но вполне реальная задача.

Спорт Теннис Игроки

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