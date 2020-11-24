Какой способ владения автомобилем самый выгодный

Получить автомобиль во владение можно разными способами. Можно купить его за наличные, можно взять в кредит или в лизинг. Можно пользоваться каршерингом - краткосрочной арендой - это тоже владение на законных основаниях, но на короткий период. Можно оформить подписку - новую услугу на российском авторынке. Какой из этих способов выгодней и при каких условиях, рассказал "РГ" генеральный директор крупной лизинговой компании Максим Агаджанов.

Максим Анатольевич, что вы скажете о кредите? Не изжил ли себя этот инструмент?

Максим Агаджанов: Нет. Для физических лиц кредит был и остается быстрым и достаточно комфортным способом получить автомобиль в собственность. Банки по-прежнему предусматривают минимальные ставки для своих клиентов - кредиты рассматривают даже предприниматели. Более того, свыше половины новых легковушек сегодня реализуются при помощи кредитования - этот инструмент субсидируется государством, что также является подспорьем на падающем рынке. Для маленьких компаний и предпринимателей здесь лишь одна проблема - довольно жесткая кредитная политика банков. Если клиент закредитован, а это частая история для малого и среднего бизнеса, банк, скорее, закроет ему доступ к финансированию. Риск-аппетиты у финансовых организаций очень взвешенные. В том случае, когда банк все же идет на уступки, он предлагает такие условия, которые не устраивают самих клиентов.

Лизинг для физлиц стал доступен сравнительно недавно. Выгодно ли это?

Максим Агаджанов: Взять автомобиль в лизинг могут и физические лица, правда, условия для них не будут такими привлекательными. Например, клиенты из малого и среднего бизнеса выбирают лизинг не просто за счет возможности комфортно разбить лизинговые платежи и сразу начать зарабатывать на автомобиле. Для бизнеса этот тип финансирования предполагает оптимизацию налогов - юридические лица могут вернуть налог на прибыль и НДС. А это приличные деньги - минимум 20% от всей суммы сделки. Получается очень выгодно. Иногда взять автомобиль в лизинг выходит дешевле, чем купить его в салоне за наличные. В отличие от бизнеса, для физических лиц оптимизация НДС не предусмотрена на законодательном уровне. Соответственно, эта надбавка бьет по их карману. Мы, как лизинговая компания, платим этот НДС, включив его в лизинговые платежи клиента. Но, по закону, вернуть эти деньги не может ни клиент, ни мы.

При этом, физическое лицо может как выкупить автомобиль по остаточной стоимости, так и вернуть его лизинговой компании по истечении срока договора. Вопрос в том, чего хочет сам клиент - связаться с одним авто или менять его каждые 3-5 лет. В первом случае он вносит аванс и оставляет на выкупной платеж, скажем, около 15%. Тем самым клиент снижает свою ежемесячную нагрузку, а по итогу выкупает автомобиль, закрывая эти оставшиеся 15%. Во втором случае стратегия будет другой - клиент оставляет на выкупной платеж около 50% и вносит минимальный аванс, например, около 5%. Или же вообще ничего не вносит, оплачивая только страховку. А через 3 года возвращает автомобиль лизинговой компании и по той же схеме пересаживается на новый. По факту, он заплатил лишь половину стоимости авто, которое эксплуатировал, и ему выгодней обновить его.

Это пользуется спросом?

Максим Агаджанов: Не скажу, что у нас много людей, живущих по принципам шэринговой экономики. Но с точки зрения эксплуатации имущества это разумная позиция. Смотрите сами - при лизинге у человека, по сравнению с автокредитом, будут достаточно низкие ежемесячные платежи, ему доступен нулевой аванс и легкий "порог входа" в лизинговую компанию. Кроме того, в лизинге есть выкупной платеж - увеличивая его до 50%, можно регулировать свою ежемесячную нагрузку. По итогу за 3-5 лет клиент платит не 100% от стоимости авто, а лишь до половины, что, конечно, сказывается на ежемесячных платежах. К тому же автомобиль, взятый в лизинг, не отражается на долговой нагрузке клиента, ведь он будет во владении у лизинговой компании. Это значит, что клиент может спокойно претендовать и на потребительский кредит, и на ипотеку.

Я бы сказал, что лизинг автомобиля идеально подходит тем, кто планирует поменять авто через несколько лет. Тогда мы наглядно видим преимущества этого способа финансирования относительно кредита. Во-первых, получить добро в банке гораздо сложнее, чем в лизинговой компании - банк пристально изучает долговую нагрузку клиента. Во-вторых, при автокредите вы обязательно должны осуществить первоначальный платеж. В-третьих, кредит не предусматривает никаких способов сократить ежемесячную нагрузку, кроме банального удлинения финансирования во времени. Поэтому я бы рассматривал лизинг лишь в том случае, когда ваша конечная цель - выкупить автомобиль.

А что вы скажете о каршеринге?

Максим Агаджанов: Это классическая аренда. Она тоже бывает разной - есть поминутная, посуточная или долгосрочная. Для клиентов, которые просто хотят разово доехать из пункта "А" в пункт "Б", операторы предлагают довольно хорошие условия. Долгосрочная аренда, кстати, сейчас трансформировалась в услугу "автомобиль по подписке" - человек может арендовать автомобиль сроком на год и более.

У каждой из разновидностей аренды есть и свои минусы. Например, операторы, предлагающие услугу краткосрочной аренды на сутки-двое, ограничивают суточный пробег. Вы, как клиент, не можете накатать за день больше определенного порога. За такой перепробег потом придется доплатить, что нивелирует выгоду. Также арендаторы ограничены в географии использования - если вы берете в аренду автомобиль в Москве, то, скорее всего, не сможете выехать дальше Московской области. Поэтому бизнес очень редко пользуется каршерингом или арендой по подписке, а чаще выбирает лизинг. На лизинговом авто можно исколесить всю Россию, а при разрешении от лизинговой компании даже выехать за рубеж.

Какой в итоге вариант пользования автомобилем выбрать?

Максим Агаджанов: Это зависит от того, кто клиент и зачем ему автомобиль. Физическому лицу подойдет и старый добрый кредит, и любой тип аренды автомобиля. Но важно учитывать все нюансы. Тот же кредит могут и не дать, если человек закредитован или ему нечего предложить банку в качестве обеспечения. Что до аренды - это пользование, а не владение. Поэтому на развитие услуги "подписного автомобиля" я закладываю 5-10 лет. Шеринговая экономика - то самое совместное пользование имуществом - развивается у нас хорошими темпами, но камни преткновения все равно остаются. Выбрав "авто по подписке", человек никогда не получит имущество в собственность. Для большинства россиян это пока существенный минус. Мы привыкли, что, когда платим за что-то, пускай это долго и муторно, то в конце концов оно становится нашим. Аренда такого не предполагает.

В остальном у подписки очень интересные перспективы. Если человек готов пользоваться, не претендуя на право собственности, то он может разом избавить себя от многих обязательств. Ему не нужно ломать голову над получением имущества, изыскивать средства на ремонт и ТО, выбирать шиномонтаж. Клиент получает эти услуги пакетом - это и комфорт, и экономия. Пока что подписка - это нишевый продукт, который в перспективе может быть интересен даже для бизнеса. Некоторые автопроизводители (УАЗ, Volkswagen) уже запустили такие программы. Отдельно могу отметить Hyundai, который предлагает большую и очень обширную программу подписки.

Объясню на примере. Допустим, физическое лицо хочет на 3 года взять в лизинг Volvo XC60, который стоит порядка 3,5 млн рублей. При этом клиент рассчитывает все-таки забрать автомобиль в собственность. В этом случае он может внести аванс в размере 49% - 1,7 млн рублей - и установить символическую сумму выкупа в 1%. Тогда сумма договора лизинга будет равна 4,1-4,2 млн рублей, а ежемесячный платеж составит порядка 66 тысяч рублей. Серьезная ли это нагрузка на клиента? Приличная. А если он хочет взять автомобиль в лизинг, но обновить его через 3 года? Тогда он устанавливает выкупной платеж в размере 50% от общей стоимости автомобиля. Получается, что вторая половина будет разбита на весь срок договора, и лизинговые платежи будут значительно ниже.

За тот же автомобиль по подписке на год придется вносить по 65 тысяч рублей ежемесячно. Дороговато, но при этом человек пакетом получает полный спектр необходимых услуг, заплатив за год 780 тысяч рублей.

А вот клиенты из бизнеса по-прежнему предпочитают лизинг. Во-первых, это хороший способ удешевить платежи - используя лизинг, их можно разбить на довольно длительный срок и договориться с лизингодателем на индивидуальный график платежей. Например, предприниматель хорошо зарабатывает летом, а вот зимой обороты снижаются. В отличие от банков, которых такие особенности редко интересуют, лизингодатель может пойти навстречу. Во-вторых, автомобиль находится на балансе у лизинговой компании вплоть до внесения последнего платежа. Это значит, что бизнес может продолжить кредитоваться в банках (например, в пандемию вырос спрос на кредиты для пополнения фонда оплаты труда) - на балансе компании не будет этого автомобиля. В-третьих, бизнес может вернуть НДС и налог с продаж, а это очевидная выгода. Плюс ко всему, предприниматель знает, что внесет последний платеж и автомобиль перейдет к нему в собственность. Не будем забывать, что для него реализация этого автомобиля на вторичном рынке - возможность повысить маржинальность бизнеса. Так, к примеру, работают каршеринговые операторы и таксопарки.

Выходит, ключевое отличие между кредитом и каршерингом - право собственности?

Максим Агаджанов: У этих инструментов разная природа. Человек берет автокредит под конкретную цель. Если его одобрили и у клиента не возникло затруднений с внесением платежей, автомобиль в конце концов перейдет к нему в собственность. Аренда же, будь то каршеринг или автомобиль по подписке - перспективная услуга, удобная тому, кто готов платить за право пользоваться, а не владеть. Если клиенту автомобиль нужен два раза в день, чтобы доехать до работы и отвезти детей на тренировку, аренда - идеальный вариант. А тому, кто хочет путешествовать на своем автомобиле, не считать пробег и владеть имуществом, все-таки придется брать кредит.