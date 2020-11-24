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24.11.2020 01:52
Рубрика: В мире

Китайская ракета "Чанчжэн-5" вывела лунный зонд на заданную орбиту

Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" успешно вывела на заданную орбиту возвращаемый аппарат "Чанъэ-5". Впервые в истории космонавтики КНР он доставит на Землю образцы лунного грунта.

Фото: iStock
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Пуск состоялся с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань. "В случае успеха миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны", - со ссылкой на Китайское национальное космическое управление пишет РИА Новости.

Планируется, что на Землю будет доставлено около двух килограммов реголита. Первоначально миссия была запланирована на 2017 год, затем ее перенесли на конец 2019-го, а потом - на ноябрь текущего года. Ожидается, что проект по доставке грунта станет новой вехой в развитии лунной программы КНР.

Напомним, Китай активно развивает национальную космическую программу, работая в том числе над технологиями для освоения Луны. Также ученые КНР реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. Последние два года Китай удерживает мировое лидерство по числу космических запусков.

В мире Восточная Азия Китай Общество Космос Освоение Луны

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