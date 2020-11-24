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Крис Коламбус рассказал о третьей части "Гремлинов"

Новости
    24.11.2020, 13:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Очень важный американский режиссер, сценарист и продюсер Крис Коламбус, одной из первых работ которого в индустрии стал сценарий к оригинальным "Гремлинам" 1984 года, заверил, что выходит третьей части линейки все еще не исключен.

Фото: youtube.com/ Paramount Pictures Россия
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Более того - готов давно сценарий. И Крис с большим удовольствием его реализовал бы.

Об этом сам кинодел в очередной раз изложил в беседе с Collider, уточнив: сейчас они с соратниками обкашливают моменты с авторскими правами и прикидывают, как подать проект наилучшим образом.

В частности, Коламбус гневно отвергает идею цифровых монстриков, настаивая, что в третьей части, как и в первом-втором фильмах, обязательно должны быть осязаемые куклы. А "цифра" - разве что по минимуму.

Фото: kinopoisk.ru
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Стоит напомнить, что информацией о триквеле Коламбус взбудоражил многочисленных поклонников дилогии еще три года назад, заявив: сценарий проекта "мрачен" и "причудлив".

Ранее, напомним, был анонсирован мультсериал-приквел "Гремлинов" для HBO Max.

Недавно Коламбус рассказал об обстоятельствах появления Дональда Трампа в другом своем культовом фильме - "Один дома 2".

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