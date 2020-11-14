Режиссер "Один дома 2": Трамп заставил снять его в фильме

Режиссёр Крис Коламбус рассказал предысторию знаменитого камео Дональда Трампа в фильме "Один дома 2". В знаменитой короткой сцене в гостинице миллиардер и будущий президент США показывает дорогу юному Кевину, которого играет Маколей Калкин.

По словам Коламбуса, Трамп буквально вынудил авторов фильма снять его в фильме. Он владел отелем "Плаза", где проходили съёмки, и поставил условием своё появление на экране.

При этом при монтаже они могли вырезать эпизод, но, признаётся Коламбус, во время контрольного показа "произошла странная вещь: люди весело отреагировали на появление Трампа на экране". Поэтому сцену было решено оставить. Но Крис в интервью The Insider всё же подчёркивает: президент США "силой продавил своё участие в фильме".

Кстати, уже будучи хозяином Белого дома, Трамп заявил, что съёмки в фильме Колмбуса - для него большая честь.

Отметим, что "Один дома 2" - отнюдь не единственный художественный фильм, где можно увидеть экстравагантного американского политика. Он также появлялся в таких картинах, как "Компаньон" (1996), "Маленькие негодяи" (1994), "Образцовый самец" (2001), а также в сериале "Секс в большом городе". Кроме того, Трамп помог Леониду Гайдаю со съемками фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди", чем заслужил особую благодарность в титрах.