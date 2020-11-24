Кроссовер Kia Sportage получил черную спецверсию

Компания Kia представила кроссовер Sportage Black Edition. Выпуск новой специальной серии модели стартовал в текущем месяце на заводе в словацком городе Жилина.

Снаружи Sportage Black Edition получил чёрно-глянцевую решётку радиатора, такие же панели нижней защиты, рейлинги, металлические элементы спереди и на порогах дверей, а также затемненные фары, ПТФ, 17-дюймовые колёсные диски и шильдики.

Кроссовер будет предлагаться в семи вариантах цвета кузова: Pearl Black, Deluxe White, Infra Red, Lunar Silver, Blue Flame, Casa White Penta Metal.

Внутри Sportage Black Edition имеет отделку из премиальной ткани. Что касается рулевого колеса, селектора коробки передач и дверных подлокотников, то они обшиты кожей. Будут также доступны варианты отделки интерьера либо полностью из натуральной кожи, либо из искусственной кожи вместе с тканью.

Фото: Пресс-служба Kia.

В стандартное оборудование автомобиля входит следующее: передние и задние парктроники, электропривод поясничной поддержки водительского сиденья, электропривод складывания наружных зеркал, автоматический режим включения дворников, самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида и двухзонный климат-контроль.

Продажи Sportage Black Edition в Европе начнутся уже в декабре. Решение о запуске новой спецверсии кроссовера на автомобильном рынке России пока не принято.