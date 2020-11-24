Минпромторг РФ назвал состав качественных антисептиков

Таким образом, активная рецептура, которой пользуются производители и тех, и других средств, которые соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора, должна содержать либо этиловый, либо изопропиловый спирт, сказал замминистра.

Высокопоставленный чиновник напомнил, что ранее в Таттинском районе Якутии в результате употребления антисептика отравились и умерли семь человек. Но, как сообщили в Роспотребнадзоре, в том антисептике содержалось 69% метанола, который является ядом, категорически запрещенным к употреблению "внутрь". 21 ноября санитарное ведомство опубликовало постановление о снятии его с реализации в качестве антисептика. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Еще один аналогичный случай отравления с летальным исходом был зарегистрирован в Алданском районе Якутии. Предварительно установлено, что погибший купил и выпил кожный антисептик, из-за которого умерли в Таттинском районе семь человек.