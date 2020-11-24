Еще один житель Якутии насмерть отравился антисептиком

Житель села Угоян Алданского района Якутии погиб от употребления такого же антисептика, которым до этого отравились девять человек в Таттинском районе республики, в том числе семеро - с летальным исходом.

Случай смертельного отравления спиртосодержащим веществом был зарегистрирован в Угояне 21 ноября. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в ходе расследования предварительно выяснилось, что погибший приобрел в городе Алдан литр кожного антисептика, выпущенного индивидуальным предпринимателем в Свердловской области.

По результатам лабораторных исследований было установлено содержание в препарате 69 процентов метанола. При этом, как и в предыдущем случае, на этикетке не указан истинный состав продукции (указано "70 процентов спирта" без уточнения его наименования).

Оперативная информация направлена в правоохранительные органы. Установлена реализация в трех районах республики антисептика этого производителя общим объемом 399 литров. Продукция снята с реализации.

В управлении Роспотребнадзора добавили, что в Свердловской области проводятся контрольные мероприятия в отношении производителя и поставщика антисептика.

Напомним, 18 ноября в селе Томтор Таттинского района девять человек отравились в ходе распития такого антисептика. Семь человек скончались, за жизни двоих борются врачи. Возбуждено уголовное дело.