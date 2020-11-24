Более 133 миллионов квадратных метров дорожного покрытия уложили на региональных трассах в этом году. Планы по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" уже выполнены на 94%, рассказали "Российской газете" в Росавтодоре.

Более 16 тысяч километров автодорог отремонтируют в этом году в регионах и городских агломерациях. Фото: Сергей Михеев/РГ

"Несмотря на сложную ситуацию, темпы дорожных работ в 2020 году не снижались. Наоборот, благодаря своевременно заключенным контрактам и ранней весне во многих регионах работы удалось закончить раньше срока и даже приступить к ремонту участков, запланированных на 2021 год", - отметили в Росавтодоре.

Как ранее заявляли в минтрансе, работы по дорожному нацпроекту идут с опережением графика, наиболее активное кассовое исполнение бюджета планируется во втором полугодии.

Объемы ресурсов, выделенных в этом году на ремонт дорог, в Росавтодоре назвали беспрецедентными. На мероприятия проекта "Дорожная сеть" направлено 311 млрд рублей, из них 176,1 млрд рублей - из региональных дорожных фондов. В нормативное состояние в этом году приведут более 16 тысяч километров автомобильных дорог. По скорости выполнения работ лидируют 12 регионов.

На повышение безопасности дорожного движения нацелено обновление дорожной инфраструктуры. В 2020 году на дорогах установят более 2,3 тысячи светофоров и около 158 тысяч дорожных знаков, обустроят около 743 тысяч погонных метров барьерного ограждения.

Региональные трассы также оснащают интеллектуальными транспортными системами (ИТС). Это автоматизированные комплексы, которые регулируют включение и выключение освещения, переключают светофоры в зависимости от погодных условий, интенсивности движения, фиксируют нарушения и дорожно-транспортные происшествия. В этом году для внедрения ИТС было отобрано 22 региона из 50 подавших заявки.

Еще одно направление - обновление подвижного состава общественного городского транспорта с помощью лизинга. Перевозчики получают право приобрести транспортные средства со скидкой в 60% от их стоимости. В этом году более 500 новых современных автобусов и троллейбусов поставят в 12 городских агломераций.

Выполнение работ зависит от двух основных факторов - количества заложенных в бюджете денег и качества исполнения бюджета, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. "Вторая компонента теперь перестала быть проблемой. Аккуратное пообъектное планирование стало безусловным достижением, метод проектного управления освоило большинство регионов", - говорит он.

Большинство регионов полностью освоили проектное управление, выполнение работ по нацпроекту теперь зависит только от объемов финансирования

А вот объемы работ целиком зависят от бюджетных обстоятельств. Если в следующем году экономика будет выходить из пандемического стресс-теста, то объемы работ даже увеличатся. "Сейчас идут последние бои за финансирование нацпроекта. Похоже, сильного секвестра не ожидается", - заметил эксперт.