Назван самый популярный новый сериал Netflix

Сериал Netflix "Ход королевы" с Аней Тейлор-Джой продолжает купаться в лучах славы, расцелованный критиками и благословленный зрителями.

Как уточнили в сервисе, шоу стало самым популярным мини-сериалом платформы - за первые 28 дней от релиза его посмотрели с 62 миллионов учетных записей Netflix. Кроме того, "Ход" вошел в "горячие десятки" Netflix в 92 странах, причем в 63 из них - на первом месте.

Не менее примечательно, что оригинальный роман Уолтера Тевиса, легший в основу сценария сериала и вышедший почти сорок лет назад (в 1983-м), попал в престижный список бестселлеров The New York Times. И то, что аналитики фиксируют взрывной всплеск интереса к шахматам - количество соответствующих запросов в Google достигло девятилетнего пика.

Премьера "Ходы королевы" состоялась ровно месяц назад. Наш отзыв на шоу - здесь.

Ранее сериал возглавил список лучших сериалов года по версии Rotten Tomatoes.