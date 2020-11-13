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Опубликован список 112 лучших сериалов 2020 года

Новости
    13.11.2020, 11:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Киноагрегатор Rotten Tomatoes оказал большую услугу томящимся в самоизоляции любителям сериалов, сведя в гигантский топ 112 наиболее примечательных телешоу уходящего года. То, что выходило с прошлого января и по текущий момент. С пометкой: перечень не окончательный и еще будет обновляться.

Десятка лидеров чарта, то есть тех, кто получил максимум "свежести" по шкале Rotten Tomatoes, такова:

"Ход Королевы" / The Queen's Gambit

"Клуб нянь" / The Baby-Sitters Club

Фото: kinopoisk.ru
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"4лен" / PEN15 (второй сезон)

"Шиттс Крик" / Schitt's Creek (шестой сезон)

"Чувствую себя хорошо" / Feel Good

"Чужие грехи" / The Virtues

Фото: kinopoisk.ru
Названы самые богатые и самые бедные супергерои Marvel и DC

"Чем мы заняты в тени" / What We Do in the Shadows (второй сезон)

"Долина соблазна" / P-Valley

"Парки и зоны отдыха" / Parks and Recreation (спецвыпуск)

"Птица доброго господа" / The Good Lord Bird

Фото: kinopoisk.ru
Критики назвали лучшие телесериалы года

Все эти шоу набрали 100% "свежести".

Также в лидерах пятый сезон "Лучше звоните Солу" (99%), вторые сезоны "Пацанов", "Полового воспитания" и третий "Озарка" (по 97%), шестой сезон "Коня БоДжека" (96%) и так далее: с полным списком и прочей информацией, выключающей краткие аннотации, можно ознакомиться тут.

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