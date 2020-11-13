Опубликован список 112 лучших сериалов 2020 года

Киноагрегатор Rotten Tomatoes оказал большую услугу томящимся в самоизоляции любителям сериалов, сведя в гигантский топ 112 наиболее примечательных телешоу уходящего года. То, что выходило с прошлого января и по текущий момент. С пометкой: перечень не окончательный и еще будет обновляться.
Десятка лидеров чарта, то есть тех, кто получил максимум "свежести" по шкале Rotten Tomatoes, такова:
"Ход Королевы" / The Queen's Gambit
"Клуб нянь" / The Baby-Sitters Club
"4лен" / PEN15 (второй сезон)
"Шиттс Крик" / Schitt's Creek (шестой сезон)
"Чувствую себя хорошо" / Feel Good
"Чужие грехи" / The Virtues
"Чем мы заняты в тени" / What We Do in the Shadows (второй сезон)
"Долина соблазна" / P-Valley
"Парки и зоны отдыха" / Parks and Recreation (спецвыпуск)
"Птица доброго господа" / The Good Lord Bird
Все эти шоу набрали 100% "свежести".
Также в лидерах пятый сезон "Лучше звоните Солу" (99%), вторые сезоны "Пацанов", "Полового воспитания" и третий "Озарка" (по 97%), шестой сезон "Коня БоДжека" (96%) и так далее: с полным списком и прочей информацией, выключающей краткие аннотации, можно ознакомиться тут.