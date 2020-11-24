Названы победители международной премии "Эмми"

В Нью-Йорке состоялось вручение престижной премии "Эмми" за международные телепроекты.

Выбирали победителей в 11 номинациях из 44 претендентов, представлявших 20 государств.

В двух категориях выиграли проекты Netflix - индийский сериал "Преступление в Дели" признан лучшим драматическим сериалом, а бразильское шоу "Никто не смотрит" - лучшей комедией.

Лучшей актрисой назвали Гленду Джексон за телефильм "Найти Элизабет", а 13-летний Билли Баррат получил приз как лучший актёр за мини-сериал BBC "Ответственный ребёнок".

Лучшей документалкой признан фильм о Сирии "Для Самы", сообщает THR.

Любопытно, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо получил премию "за творческие достижения, способствовавшие повышению качества мирового телепроизводства" за передачи о пандемии коронавируса.

Со списком победителей можно ознакомиться здесь.

Список лауреатов премии "Эмми", вручавшейся в сентябре, можно увидеть здесь.