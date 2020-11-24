Названы самые ликвидные автомобили российского рынка

Сколько потеряли в цене за три последние года автомобили, которые сейчас перепродаются на авторынке России? Какие из них оказались самыми ликвидными? На эти вопросы отвечают эксперты компаний "Автостат Инфо" и "Правильная Цена" в своем исследовании остаточных стоимостей трехлетних автомобилей.

Эксперты определили, что за три года эксплуатации автомобиль массового сегмента теряет в цене почти 26%. В сравнении с прошлым годом значение остаточной стоимости в "масс-маркете" снизилось лишь на 0,4 процентных пункта. В то же время автомобиль сегмента "премиум" за три последних года потерял около 30% от своей изначальной стоимости по прайсу, а в сравнении с прошлым годом его остаточная стоимость уменьшилась на 0,7 процентных пункта.

Эксперты отмечают, что постепенное выравнивание значения остаточной стоимости идет за счет более планомерного роста цен на новые авто, а также за счет коррекции остаточной стоимости на переоцененные в кризисный 2014 год модели. И если бы не сильный дефицит на новые машины, который наблюдался в третьем квартале 2020 года, остаточные стоимости показали еще более заметное снижение к прошлогодним значениям.

Если в массовом сегменте по ликвидности лидируют корейские бренды, которые за три года эксплуатации сохраняют 79,51% от своей изначальной стоимости, то в сегменте "премиум" на первом месте находятся японские марки (72,9%). В массовой сегменте на второе место по ликвидности вышли европейские марки (78,72%), а на третье- японские бренды (75,36%). Призовую "тройку" в премиальном сегменте составили американские бренды (71,97%) и европейские (68,85%).

Среди марок в массовом сегменте топ-5 лидеров составили Mazda (87,39%), Hyundai (81,49%), Renault (79,98%), Honda (79,78%) и Volkswagen (79,09%). Среди марок премиального класса первое место занял MINI (78,12%), второе место досталось smart (77,79%), а третье - Lexus (77,13%). Далее расположились Porsche (75,71%) и Audi (72,01%).

Среди моделей массового сегмента наиболее ликвидным оказался Hyundai Creta, который за последние три года сохранил 90,87% от своей первоначальной стоимости. Вторым результат показал Mazda CX-5 (88,51%), а третий - Mazda6 (85,49%).

В топ-5 моделей рейтинга ликвидности вошли Toyota RAV4 (84,32%) и Renault Sandero Stepway (83,78%). Первое место в рейтинге премиального класса занял Audi A5 (80,6%), второй результат показал MINI Сooper - 79,99%, а третий - Lexus RX (79,55%). Еще два места в призовой пятерке заняли Porsche Macan (79,09%) и Lexus NX (78,68%).

Комментируя тренды, которые определяют сейчас вектор развития средних цен на автомобили в России, Сергей Бургазлиев, независимый консультант по индустрии "Автомобили и транспорт", отмечает такие факторы, как располагаемые доходы населения, инфляция, цены на нефть, растущие просрочки по потребительским кредитам, а также повышение стоимости КАСКО при покупке нового авто в кредит.

"Полагаю, что рынок подержанных автомобилей в 2020 г. был несколько перегрет. Ожидаю, что в 2021-м объем рынка несколько уменьшится, однако снижения цен ждать не стоит. Ликвидность трехлетних автомобилей несколько повысится, особенно в премиум сегменте", - отметил Сергей.

По мнению Артема Самородова, партнера издательства "Короче, Дилер", на ситуацию с колебаниями средних цен повлиял не только дефицит новых автомобилей. Добавим сюда также падение предложений автомобилей с пробегом, наличие большой наличности на руках у россиян (свыше 12 трлн рублей), нестандартное поведение всех защитных инструментов на рынке.

"Опыт 2014-2015 гг. показал, что покупка автомобиля может стать защитным инструментом и именно этот сценарий реализуется сегодня", - считает Артем.

По мнению Юрия Елистратова, независимого эксперта, несмотря на снижение стоимости, в краткосрочном периоде с учетом роста цен на новые авто рынок подержанных машин покажет умеренный ценовой рост. Он составит в 2021 году 5-8%.

"Критерии такого прогноза отталкиваются от цен на новые автомобили при расчете амортизации за первые три года, основанные на статистике 2017-2019 гг., - отмечает Юрий. - Ликвидность больше зависит от популярности конкретной модели, ядро которых за последние 5-7 лет у российского покупателя уже сформировалось".

Эксперты проекта "Правильная цена" отмечают, что по отдельным трехлетним моделям остаточная стоимость сейчас завышена в сравнении со среднерыночными показателями более-менее стабильного рынка. Это значит, что остаточная стоимость по ним будет падать.

"При снижении объема продаж новых автомобилей в ближайшие годы и, как следствие, уменьшения сегмента "молодых" машин с пробегом, в перспективе 3-5 лет остаточная стоимость трехлетних автомобилей, возможно, будет расти за счет превышения на вторичном рынке спроса на "молодые" автомобили с пробегом над их предложением", - резюмирует Татьяна Абрамова, генеральный директор проекта "Правильная цена".