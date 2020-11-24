Песков отметил сильную перегрузку системы здравоохранения

В новой и новейшей истории такого вызова, как пандемия коронавируса, еще не было. Система здравоохранения работает с сильными перегрузками, но ситуация в целом контролируемая, отметили в Кремле.

На вопрос, значит ли рост заболеваемости коронавирусом, что система здравоохранения не справляется, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Это свидетельствует о том, что эпидемическая ситуация становится более сложной". "Это такой эпидемический вызов, с которым столкнулись все страны. Ни в новой, ни в новейшей истории с такими вызовами человечество не сталкивалось", - пояснил он.

"Система здравоохранения работает, безусловно, в режиме сильной перегрузки, но тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, о которых говорила Татьяна Голикова (вице-премьер - прим. "РГ"), все-таки ситуация остается контролируемой", - подчеркнул представитель Кремля, добавив, что Голикова возглавляет это направление и координирует ежечасную, круглосуточную работу штаба. "Она первоисточник в данной ситуации", - сказал он, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле ее мнение насчет шести регионов с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом.

Говоря об этих регионах, Песков заявил: "Совершенно понятно, что нужно делать. Правительство достаточно регулярно принимает оперативные меры, и набор кризисных регионов в плане коронавируса постоянно меняется". "Если где-то возникают сложности, правительство принимает согласованные с руководством региона меры, расшивает проблемы", - пояснил он.