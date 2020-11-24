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24.11.2020 18:14
Рубрика: Экономика

COVID занесут в контакты

Запущено приложение по отслеживанию связей с носителями вируса
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
В магазинах приложений Google Play и AppStore появилось приложение для отслеживания контактов с заболевшими коронавирусом. Эту совместную разработку минцифры и минздрава на прошлой неделе анонсировал министр цифрового развития Максут Шадаев. Теперь ее можно скачать на свое устройство.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Приложение называется "Госуслуги.COVID трекер" и предполагает добровольное использование. Если пользователь укажет, что у него обнаружили COVID-19, тогда push-уведомление придет другим пользователям приложения, с кем он оказывался рядом за последние 14 дней. "COVID трекер" разработан на основе программ Google и Apple. При помощи технологии Exposure Notification смартфон фиксирует данные гаджетов поблизости - обмен случайными ключами, хранящимися на устройстве, происходит через Bluetooth. Все данные пользователей анонимны.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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"Перед публикацией разработка прошла ревью. Была проверена работоспособность приложения и подтверждена его корректная интеграция с технологией Exposure Notification", ­- рассказали в пресс-службе минцифры.

Приложение станет эффективным, когда его скачают и будут активно использовать сотни тысяч, а лучше миллионы пользователей, считает Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Пока у приложения чуть больше тысячи скачиваний.

Такие приложения уже запускались в других странах - например, в Австрии, Бельгии, Бразилии, Канаде и Хорватии. В Германии, например, такую программу призывали скачивать на уровне руководства страны, рассказывает Сергей Гребенников, директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Приложением воспользовались 30-40 млн человек, то есть почти половина населения страны. При таком количестве скачиваний приложение показывает эффективность.

В России оно должно быть актуальным прежде всего для крупных и густонаселенных городов, как Москва и Санкт-Петербург. "Установка приложения, как и информирование о факте заболевания - дело добровольное, - подчеркивает Шадаев. - Но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват". Чтобы это произошло, необходима серьезная популяризация и разъяснения, что приложение абсолютно анонимно, безопасно и полезно, говорит Плуготаренко. "Необходимо показывать, как использование приложения поможет защитить самого человека и его близких. Это поможет разгрузить медицинскую систему, где данные о контактах пока собираются вручную", - отмечает он.

Правильные разъяснения помогут и сдержать тревожные настроения, которые сейчас есть у людей, соглашается Гребенников. А также позволят рассчитывать на то, что граждане будут добровольно сообщать в приложении о своем диагнозе.

Экономика Отрасли Связь Общество Здоровье Правительство Минцифры Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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