Провальная украинская САУ "Богдана" может стать "Евой"

Практически провалившийся проект по созданию украинской 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" может быть реанимирован со словацкой помощью.

Как сообщает портал Defence Express, компания ZVS Holding предложила свое содействие в продолжении разработки.

При этом предлагается использовать уже имеющиеся у зарубежной стороны решения и проекты. Например, технологии, использованные в колесной 155-мм самоходке EVA, которая монтируется на трех- или четырехосные варианты автомобиля Tatra.

Боевая машина способна развивать по шоссе 90 км/ч и до 55 км/ч - по грунтовой дороге. Запас хода по топливу - 600 км. Полная масса - 22000 кг.

Расчет из трех военнослужащих размещается в бронированной кабине. САУ может развернуться за две минуты, свернуться и покинуть позицию - за минуту.

Причем за одну минуту она выпускает до 5 снарядов, а за три - делает 12 выстрелов. Такие характеристики обеспечиваются полностью автоматизированной системой заряжания, в которой как раз и находятся 12 боеприпасов. Аналогичное количество помещено в герметичный отсек. Максимальная дальность стрельбы - 41000 метров.

Как видно, EVA по ряду характеристик превосходит закупаемые Украиной в настоящее время Dana-M2.

В итоге, если на "Богдане" будут применены словацкие стволы орудий, механизм заряжания, система управления огнем, а КрАЗ заменят на чешский вездеход, что же в ней останется украинского? Возможно, тогда стоит сменить и само название.