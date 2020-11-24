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24.11.2020 19:49
Рубрика: Общество

Ракету "Союз" допустили к пуску с космодрома Куру

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: AP Photo/John Raoux Фото: AP Photo/John Raoux
Фото: AP Photo/John Raoux

Ракету "Союз", в которой была обнаружена неисправность, 25 ноября вывезут на стартовый стол космодрома Куру, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и космическим аппаратом ОАЭ "Falcon Eye-2" на стартовый комплекс принято. Вывоз состоится завтра в 12:30 МСК", - написал Рогозин в Twitter.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Напомним: первый пуск "Союза" с Куру после временного закрытия космодрома из-за пандемии коронавируса был запланирован на ноябрь. Хотя изначально этот пуск должен был состояться еще в марте. Однако из-за неполадок в разгонном блоке "Фрегат" старт отложили, ну а затем вмешался коронавирус. Космодром Куру "закрыли" из-за пандемии.

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" запланирован на 29 ноября. Однако ранее источник сообщил ТАСС, что специалисты Роскосмоса обнаружили технические неполадки при подготовке пуска с Гвианского космического центра (Куру). Новую деталь для замены привезли из России. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил обнаружение бракованного клапана в ракете "Союз" на космодроме Куру и предотвращение аварии при ее запуске.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится. Хорошо то, что некачественно сделанная деталь вовремя обнаружена системой контроля качества", - написал Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook, комментируя сообщение об обнаружении и замене неисправного клапана.

Рогозин также констатировал резкое падение ответственности и качества работы поставщиков. В то же время глава Роскосмоса не посчитал новость об обнаружении бракованного клапана негативной. По его мнению, "негатив был бы в том, что "бракованный клапан" улетел бы с ракетой и она вернулась бы на землю грудой аварийного металла".

Как говорят эксперты, однозначно проверку пройдут все ракеты "Союз" на различных космодромах.

Общество Космос Запуски "Союзов"

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