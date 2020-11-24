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24.11.2020 23:49
Рубрика: Спорт

Брянская полиция проводит проверку по факту угроз футболисту местного клуба

Текст: Артем Локалов
Во вторник появилась информация, что неизвестный человек угрожал капитану брянского "Динамо" прямо на тренировке команды.

Сообщалось, что неизвестный появился в сопровождении начальника команды Валерия Корнеева. Ранее команда написала письмо начальнику управления физкультуры и спорта Брянской области, в котором указывала на факты непрофессиональной работы Корнеева и просила принять меры. Очевидно, это не понравилось начальнику команды и он тоже решил действовать.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Во время прямого эфира в Instagram с блогером Евгением Савиным Андрей Луканченков рассказал, что именно говорил ему неизвестный: "У тебя здесь семья. Ты подумай..." На вопрос Луканченкова, угрожает ли ему этот человек, тот ответил: "Просто предупреждаю".

Капитан брянского "Динамо" заявил, что написал заявление в полицию.

- Действительно, поступило обращение в отдел полиции Бежецкого района города Брянска, оно зарегистрировано и по нему проводится проверка. Это все, что могу сказать на данный момент, - сообщил корреспонденту rg.ru врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Брянской области майор Алексей Лепешко.

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