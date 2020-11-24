Для маломобильных людей выход из дома нередко сродни подвигу. Буквально за порогом квартиры для них начинаются препятствия, которые обычные люди и не замечают. Ступеньки, турникеты, эскалаторы - серьезные испытания для слабовидящего, инвалида-колясочника или пожилого человека. Да только ли для них? Мама с ребенком и коляской, например, тоже всегда стоит перед проблемой: как добраться в клинику, расположенную не в своем районе? Центр обеспечения мобильности пассажиров, работающий в Московском метрополитене, раздвигает перед этими людьми стены дома. Причем абсолютно бесплатно. Рассказываем, как работает этот полезный сервис.

С таким сопровождением вам обеспечена безопасная и комфортная поездка в подземке в любое время. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Подержите меня за руку

Марта Ертушова, мама двоих детей, однажды случайно увидела, как на эскалаторе инспектора в форме помогают женщине перевозить ребенка в коляске. "Поинтересовалась, что это за служба и как можно воспользоваться ее услугами.

Оказалось, что все очень просто. Подаешь заявку по телефону или через сайт mosmetro.ru, сообщив, когда вас нужно встретить в подземке и куда именно помочь доехать". Буквально на следующий день Марта решила проверить, как это работает. Зашла на сайт, нашла телефон и договорилась о проводниках. "Возле входа в метро меня ждали двое мужчин в точно назначенное время, - рассказывает женщина. - Они были в той самой форме. Помогли мне спустить коляску с годовалой дочерью и проехали со мной весь путь, помогая в вагонах. Впервые я не боялась, что повторится жуткая история: однажды двери вагона начали закрываться, когда я еще не успела затащить коляску. Ее детали только захрустели! Хорошо, что дети были у меня на руках".

Между тем сотрудники центра помогают передвигаться в подземке даже людям, которые испытывают фобии - страх перед эскалаторами, боязнь замкнутого пространства. "Я не маломобильная, но обращаюсь за помощью, когда нужно спуститься на эскалаторе на "Курской", - делится своей историей другая москвичка, Вероника. - Мне просто нужен человек, который подержал бы меня за руку, когда спускаюсь под землю, чтобы не началась паническая атака. Со стороны может выглядеть глупостью, но кто знаком с такими фобиями, тот меня поймет".

Город для всех

Этот центр в столичной подземке работает уже более семи лет. В его штате трудятся 380 инспекторов. У всех образование не ниже среднего профессионального (социальный или медицинский работник, психолог, педагог) и опыт соответствующей работы. С начала этого года сопровождение ЦОМП по метро заказали уже более 20 тысяч пассажиров. В день каждый сотрудник выполняет по пять-семь заявок. Но если раньше жители города могли заказать сопровождение только с 7.00 до 20.00, хотя метро открывается в 5.30 утра и закрывается в час ночи, то теперь центр работает в течение всего рабочего дня подземки. На необходимость изменения графика обратили внимание столичных властей общественные организации.

В начале ноября Лида Мониава, соучредитель фонда "Дом с маяком", написала письмо начальнику московского метро Виктору Козловскому о том, что у инвалидов должна быть возможность пользоваться метро после 20.00. "Как мы можем говорить о возможности инвалидов жить полноценной жизнью, если у нас нет доступного транспорта, доступного города. В такой ситуации человек с инвалидностью попросту заперт у себя в квартире и почти никуда не выходит. Но он же имеет право и должен жить как все", - рассказала "РГ" Мониава. Она и сама сталкивалась с этой проблемой, возвращаясь с 12-летним ребенком в инвалидном кресле с прогулки позже 20.00: "Мы поехали вечером гулять на Воробьевы горы. Туда - на метро, а обратно пришлось добираться на трех автобусах. Обычный человек может в такой ситуации поймать такси. Мне же и это не под силу. Ведь чтобы проехать на такси, надо несколько раз переложить тяжелого Колю, а тяжеленную коляску еще разобрать - собрать, а затем поднять - опустить. Вот я и задала в своем письме руководителю метрополитена вопрос: почему нам с Колей нельзя ездить в метро после 20.00 вечера?"

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов поддержал предложение по изменению графика работы центра. И уже в первый день - 16 ноября - с раннего утра инспектора помогали инвалидам и маломобильным людям. Самых первых встретили в 5.45, а до 7.30 выполнили уже 9 заявок.

Ступеньки - серьезные испытания не только для слабовидящего или инвалида, но и для мамы с ребенком и коляской. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Специальные возможности

При необходимости инспектора помогут добраться и до вокзала, электрички, аэропорта, больницы, школы - сопровождают по всему маршруту. Елена вместе с мамой и двумя маленьким детьми возвращались в столицу из Ростова-на-Дону. Когда до прибытия на Казанский вокзал оставалось чуть больше часа, женщины решили позвонить в центр. "Мы знали, что нужно оставлять заявку хотя бы за день, но оператор сказал, что нам повезло и свободная бригада есть. Когда поезд прибыл, ребята были на перроне, зашли прямо в вагон и помогли маме с детьми выйти. Затем проводили нас в метро до конечной станции, а там до дома нам всего две минуты хода", - рассказала она.

Помог центр и Юлии Филимоновой с четырехлетним ребенком добраться до аэропорта. "Из-за пробок решила ехать на "Аэроэкспрессе", - рассказала она. - Маленький ребенок и два чемодана... Поняла, что далеко не уеду. Позвонила за два дня в службу. В условное время меня встретили, взяли вещи и проводили, оберегая меня с ребенком от толпы в метро. Особенно ощутима помощь была на Кольцевой линии, где очень много людей".

Что такое доступная среда в столице, лучше всего видно на примере Московского центрального кольца, хотя инспектора работают и по его маршруту. Рельефные надписи и указатели позволяют пользоваться этим кольцом и инвалидам по зрению. Удобные пандусы и лифты, с помощью которых можно подняться на перрон, есть на каждой станции.

Наземный транспорт сейчас также приспособлен для маломобильных граждан. Автобусы, электробусы и трамваи с низким уровнем пола и местами для людей с инвалидностью и пожилых людей, креплениями для инвалидных колясок, с маршрутными указателями с увеличенным шрифтом. Но и тут помощь инспекторов центра бывает нелишней. Правда, работают они пока не на всех маршрутах, а только на N64, 818, т43, т65. Но к 2023 году зоной действия сотрудников центра будет почти вся Москва.

Конкретно

Заявку на сопровождение можно оформить по телефонам "горячей линии": 8 (495) 622-73-41, 8(800) 250-73-41, через мобильное приложение или на сайте "Метро Москвы". Для этого нужно указать ФИО, дату поездки, время начала поездки (время встречи), начальный пункт отправления, пункт назначения, место встречи, маршрут следования, характер помощи, наличие багажа, его вес, тип коляски, дополнительные сведения. С проводником, кстати, люди вне зависимости от физического состояния могут комфортно и спокойно не только передвигаться по городу, но и посетить, например, Третьяковскую галерею и музей имени Пушкина - с ними метро заключило соглашения.