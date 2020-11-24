СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"

Основанием для возбуждения нового дела, по словам представителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве Юлии Ивановой, послужили материалы о возобновлении в Москве деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и его структурных подразделений.

В период с июня 2019 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленными о вступившем в законную силу решении Верховного суда, организовала, по версии следствия, на северо-востоке Москвы работу местного религиозного подразделения запрещенной организации. "Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной на улице Челюскинской. Там последователи секты изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы, и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения", - рассказала Юлия Иванова.

Кроме того, подозреваемые склоняли и вербовали в свои ряды, по данным СК, новых участников из числа жителей столицы и других регионов.

"Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками МВД, ФСБ, а также при поддержке Росгвардии в Москве и более чем в 20 субъектах РФ проводят обыски. Установлены и задержаны ряд организаторов и участников ранее запрещенного движения. Они будут доставлены в подразделение ГСУ СК для проведения необходимых следственных действий", - отметила представитель Следственного комитета, уточнив, что в отношении задержанных расследуется уголовное дело по статье УК РФ "организация деятельности экстремистской организации". Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Стоит напомнить, что после решения Верховного суда о признании российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запрещении ее деятельности на территории России правоохранительные органы пресекли работу более десятка филиалов запрещенного движения практически во всех регионах страны. Против "иеговистов" повсеместно возбуждались уголовные дела. По итогам их расследования задержанные получали различные наказания, в том числе штрафы, условные и реальные сроки заключения.