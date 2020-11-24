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24.11.2020 06:45
Рубрика: Происшествия

В Приморье назвали дату открытия моста на остров Русский

Текст: Анна Бондаренко

Мост на остров Русский, который закрыли из-за обледенения вант, могут открыть в среду. Но эта дата пока приблизительная, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости
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Добраться с острова на материк и обратно можно на пароме. По информации регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, в понедельник в обе стороны паром перевез почти 4,5 тысячи человек и 326 автомашин.

"Паромная переправа будет работать до открытия моста на остров Русский, а это произойдет ориентировочно 25 ноября. Сейчас еще не все ванты освободились ото льда, что представляет опасность для машин, едущих по мосту", - уточнили там.

Кроме того, на остров организовали доставку паромом оборудования, запчастей, других грузов первой необходимости.

Напомним, что Русский мост закрыли в субботу, после того как на проезжую часть с вант стали падать куски льда. На острове находится Дальневосточный федеральный университет. Занятия у студентов вуза приостановили на несколько дней. В первый же день в социальных сетях появились сообщения, что на острове в очереди скопились десятки машин, которые ждали своей очереди на переправу.

На минувшей неделе из-за ледяного дождя, снега и штормового ветра в Приморье произошло огромное количество коммунальных аварий, без электричества остались около 170 тысяч человек. В тысячах домов Владивостока, Артема, Надеждинского и Хасанского районов света нет до сих пор, практически полностью остался без тепла Первомайский район Владивостока, где проживают свыше 155 тысяч человек, вчера его начали подключать к отоплению.

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