Гособвинение запросило для экс-главы Марий Эл 17 лет колонии

Гособвинение попросило Нижегородский районный суд назначить бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову наказание в виде 17 лет колонии. Об этом со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова сообщает РИА Новости.

Еще один адвокат Маркелова Елена Вяткина добавила, что прокурор также запросил 235 миллионов рублей штрафа, лишения госнаград и права занимать определенные должности три года.

Вместе с экс-главой Марий Эл на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства республики Ираида Долгушева и гендиректор коммерческой компании Наталья Кожанова. Их обвиняют в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве. Для Долгушевой гособвинение запросило 4,5, а для Кожановой - 10 лет колонии общего режима.

Напомним, Леонида Маркелова задержали в апреле 2017 года. По версии следствия, подсудимый через Кожанову получил от учредителя местной птицефабрики Николая Криваша взятку в 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Долгушева при этом в интересах Криваша предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики.