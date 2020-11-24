В Башкирии СК проверит обнаружение алкоголя в крови сбитого мальчика

В Башкирии началась доследственная проверка по сообщениям об обнаружении 0,33 промилле этилового спирта в крови ребенка. Об этом сообщили в управлении СК РФ по республике.

Следователи собираются выяснить, в каких обстоятельствах производился забор и лабораторное исследование крови, а также опросить медицинских сотрудников и специалистов лаборатории, проводивших исследование. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также следком направил ходатайство в прокуратуру об изъятии уголовного дела по факту ДТП из органов внутренних дел и передаче его для дальнейшего расследования в Бирский межрайонный следственный отдел.

Напомним, эксперты обнаружили этиловый спирт в крови ребенка, который 8 июля 2020 был сбит водителем автомобиля и оказался в больнице.