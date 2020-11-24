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24.11.2020 21:15
Рубрика: Происшествия

В Башкирии СК проверит обнаружение алкоголя в крови сбитого мальчика

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Башкирии началась доследственная проверка по сообщениям об обнаружении 0,33 промилле этилового спирта в крови ребенка. Об этом сообщили в управлении СК РФ по республике.

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Следователи собираются выяснить, в каких обстоятельствах производился забор и лабораторное исследование крови, а также опросить медицинских сотрудников и специалистов лаборатории, проводивших исследование. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также следком направил ходатайство в прокуратуру об изъятии уголовного дела по факту ДТП из органов внутренних дел и передаче его для дальнейшего расследования в Бирский межрайонный следственный отдел.

Напомним, эксперты обнаружили этиловый спирт в крови ребенка, который 8 июля 2020 был сбит водителем автомобиля и оказался в больнице.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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