В Омске будут судить школьницу, убившую мать молотком

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летней школьницы и ее 18-летнего приятеля. Они обвиняются в убийстве с особой жестокостью.

Трагедия произошла в Советском округе города Омска в ночь с 30 на 31 декабря 2019 года. Омичка, работавшая продавщицей, вернулась домой раньше времени. И обнаружила в постели свою дочь-девятиклассницу вместе с другом-студентом. Разгорелся скандал. Любовник школьницы схватил нож и нанес хозяйке квартиры несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.

- В общей сложности женщине нанесли около 10 ударов молотком и более 30 ударов ножами, - сообщает прокуратура Омской области. - Она оказывала сопротивление нападавшим и смогла дважды ударить парня ножом в ногу, после чего выбралась из квартиры в подъезд.

Тяжелораненую омичку обнаружили соседи. Она была госпитализирована, но врачи не смогли ее спасти. Задержанные подростки заявили, что действовали в рамках самообороны. Однако данная версия в ходе расследования была опровергнута.

Уголовное дело передано в Омский областной суд.