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24.11.2020 10:32
Рубрика: Власть

Сергей Меликов отправил правительство Дагестана в отставку

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба полпреда президента РФ в СКФО Фото: Пресс-служба полпреда президента РФ в СКФО
Фото: Пресс-служба полпреда президента РФ в СКФО

Временно исполняющий главы Дагестана Сергей Меликов своим указом отправил в отставку правительство республики. Кадровые изменения произведены в соответствии со статьями 78 и 91 Конституции РД.

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Как сообщает пресс-служба главы региона, временное исполнение обязанностей премьера возложено на первого заместителя правительства РД Абдулпатаха Амирханова. Всем действующим чиновникам поручено продолжить исполнение своих функций до сформирования нового кабинета министров.

Отметим, что это не первые кадровые изменения в правительстве Дагестана. 18 ноября бывший премьер республики Артем Здунов покинул свой пост и указом президента РФ был назначен врио главы Мордовии.

Ранее руководителем администрации главы и правительства РД был назначен Алексей Гасанов, а пресс-службу возглавил Низами Гаджибалаев.

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