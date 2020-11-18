Чем запомнился Артем Здунов на посту экс-премьера правительства Дагестана

18 ноября президент России принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил врио руководителя республики Артема Здунова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Владимир Путин провел встречу с Артемом Здуновым, на которой и сообщил о своем решении.

Ранее Здунов возглавлял правительство Дагестана.

Бюджет Республики Дагестан за три года, в течение которых Артем Здунов трудился на посту председателя правительства региона, вырос в два раза, сообщил ТАСС экс-глава республики, советник президента России Владимир Васильев.

"Наверное, самое существенное - то, что нам удалось за три года, и во многом с участием Артема Алексеевича, увеличить бюджет со 100 миллиардов до 180 миллиардов. Причем это были не только субвенции из федерального центра, но и сбор налогов, эффективное использование тех средств, которые были", - приводит его слова агентство.

Васильев выразил уверенность, что Здунов сможет справиться с теми задачами, которые перед ним поставил президент.

"Артем Алексеевич почти за три года, что мы с ним вместе проработали, показал себя как способный руководитель, который может решать и сложные задачи в том числе. Он хорошо подготовлен, прошел хорошую школу в Татарстане. Работал руководителем такой важной теме как планирование, экономика", - добавил экс-глава Дагестана

Артем Здунов был назначен председателем правительства Дагестана в феврале 2018 года. До этого он занимал пост министра экономики Татарстана.

Представляя Народному собранию республики премьер-министра Здунова, бывший глава Дагестана Владимир Васильев привел парламентариям разговор, который состоялся между ним и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

"После обеда в Дербенте Минниханов попросил направить ему на неделю повара, чтобы тот мог научить готовить его поваров. Мы договорились. Так что, мы отдаем повара, получаем премьера", - сказал Васильев, шуточно комментируя назначение Артема Здунова в Дагестан.