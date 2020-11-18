Новости

В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса 23:24
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 23:06
Чем запомнился Артем Здунов на посту экс-премьера правительства Дагестана 23:03
Жирков проведет сотый матч за сборную России 22:28
В Росавиации прокомментировали информацию о возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX 22:19
Бастрыкин поручил проверить заявление Федосеевой-Шукшиной о мошенничестве 22:10
Правительство рекомендовало Евгения Дитриха на пост главы ГТЛК 22:02
Лавров обсудил с китайским коллегой график встреч на высшем уровне 22:00
Сборная России объявила состав на матч против Сербии 21:52
Лавров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху 21:24
В технополисе "Москва" подготовили первую группу студентов под заказ работодателя 21:22
В армии коронавирусом больны 4 тысячи 159 военнослужащих 21:18
Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии в Коммунарке 21:06
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Узбекистана 20:30
За помощью к омбудсмену РФ обратились 805 иностранных граждан 20:16
Премьеры РФ и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества 20:09
Депздрав Москвы прокомментировал хлопок в Коммунарке 20:00
Промтехнопарки смогут получить преференции при вхождении в профильный реестр 19:54
Болгария обвинила Северную Македонию в лицемерии и "тоталитарном мышлении" 19:33
Путин назначил Здунова врио главы Мордовии 19:08
Путин назначил Гладкова врио белгородского губернатора 18:51
Трейлер спецэпизода The Grand Tour: Кларксон едет на Мадагаскар 18:45
В ковидном госпитале в Коммунарке произошел хлопок газа 18:38
Россияне стали меньше пить и курить 18:37
Дума одобрила расширение круга возможных резидентов "русских офшоров" 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Комитет Госдумы одобрил продление сроков перерегистрации оружия
Комитет Госдумы одобрил продление сроков перерегистрации оружия
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 23:03
Рубрика: Власть

Чем запомнился Артем Здунов на посту экс-премьера правительства Дагестана

Текст: Тимур Алиев

18 ноября президент России принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил врио руководителя республики Артема Здунова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Владимир Путин провел встречу с Артемом Здуновым, на которой и сообщил о своем решении.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Врио главы Белгородской области курировал политику на Ставрополье

Ранее Здунов возглавлял правительство Дагестана.

Бюджет Республики Дагестан за три года, в течение которых Артем Здунов трудился на посту председателя правительства региона, вырос в два раза, сообщил ТАСС экс-глава республики, советник президента России Владимир Васильев.

"Наверное, самое существенное - то, что нам удалось за три года, и во многом с участием Артема Алексеевича, увеличить бюджет со 100 миллиардов до 180 миллиардов. Причем это были не только субвенции из федерального центра, но и сбор налогов, эффективное использование тех средств, которые были", - приводит его слова агентство.

Васильев выразил уверенность, что Здунов сможет справиться с теми задачами, которые перед ним поставил президент.

"Артем Алексеевич почти за три года, что мы с ним вместе проработали, показал себя как способный руководитель, который может решать и сложные задачи в том числе. Он хорошо подготовлен, прошел хорошую школу в Татарстане. Работал руководителем такой важной теме как планирование, экономика", - добавил экс-глава Дагестана

Фото: Елена Афонина/ТАСС
Путин назначил Здунова врио главы Мордовии

Артем Здунов был назначен председателем правительства Дагестана в феврале 2018 года. До этого он занимал пост министра экономики Татарстана.

Представляя Народному собранию республики премьер-министра Здунова, бывший глава Дагестана Владимир Васильев привел парламентариям разговор, который состоялся между ним и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

"После обеда в Дербенте Минниханов попросил направить ему на неделю повара, чтобы тот мог научить готовить его поваров. Мы договорились. Так что, мы отдаем повара, получаем премьера", - сказал Васильев, шуточно комментируя назначение Артема Здунова в Дагестан.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Путин назначил Здунова врио главы Мордовии
Физлиц-иноагентов обяжут указывать свой статус при участии в выборах
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе
Утверждено наказание за призывы к отчуждению территорий РФ
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно