Захвативший детей в заложники житель Колпино состоит на учете в ПНД

Захвативший детей в заложники мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере Колпино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

- Он состоит на учете в ПНД, - заявил собеседник агентства.

Напомним, около полудня в полицию обратилась женщина, которая заявила, что муж выгнал ее из дома и силой удерживает их шестерых детей, угрожая убить их. На месте происшествия работает полиция.

Как уточнил агентству источник в администрации Колпинского района, предварительно установлено, что семья приехала из Архангельска. Они живут в арендованной квартире, где сейчас мужчина и удерживает детей. Известно также, что их сопровождал районный центр помощи семье. РИА Новости со ссылкой на главу района Надежду Осипову уточняет, что дети занимались в социально-реабилитационном центре. Семья получала помощь, проходя как малообеспеченная.