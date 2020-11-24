Побывавших заложниками детей из Колпино отправили в больницу

Шестерых детей, побывавших заложниками у родного отца и отчима, отправили в детскую больницу №22. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Колпинского района Санкт-Петербурга Анатолия Повалия, "визуально" они в порядке, но дополнительное медобследование все же будет проведено.

- Оценку состоянию детей, которых брали в заложники, дадут медики, визуально они все в порядке, - рассказал Повалий.

Мужчина удерживал детей в квартире более семи часов, угрожал убить их ножом или топором. По информации регионального ГУ МВД РФ и уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов, но встала на обслуживание в районном Центре социальной помощи семье и детям "на основании информационного сообщения из ОМВД России по Колпинскому району о том, что в семье неблагоприятные условия проживания и она находится в трудной жизненной ситуации".

- Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, проходил лечение на дневном стационаре, с ним занимался психолог, - рассказали в аппарате детского омбудсмена.

За время переговоров с психологами, женой и сотрудниками правоохранительных органов мужчина так и не выдвинул никаких требований. Отпустить детей его уговорил прокурор Колпинского района Северной столицы Игорь Ивкин. Сейчас муж и жена находятся в полиции, дают показания. Возбуждено уголовное дело по факту захвата несовершеннолетних детей в заложники. Как сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, сейчас оно квалифицировано по статье 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы".