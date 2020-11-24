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24.11.2020 17:33
Рубрика: Происшествия

В Петербурге возбуждено дело о захвате детей в заложники

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту захвата несовершеннолетних детей в заложники. Сейчас оно квалифицировано по статье 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы", сообщает ГСУ СК РФ по Северной столице.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Названа вероятная причина захвата детей в Колпино

Напомним, мужчина более семи часов удерживал в квартире в Колпино шестерых детей. По имеющееся информации, трое детей - его собственные, трое - дети жены от первого брака.

Около полудня в полицию обратилась женщина, которая заявила, что муж выгнал ее из дома и силой удерживает детей, угрожая убить их.

В ситуации сразу несколько отягчающих обстоятельств: заложники несовершеннолетние, их больше двух, имело место угроза применения оружия и насилия.

Виновному могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Житель Колпино отпустил захваченных в заложники детей
В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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