В Петербурге возбуждено дело о захвате детей в заложники

В Петербурге правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту захвата несовершеннолетних детей в заложники. Сейчас оно квалифицировано по статье 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы", сообщает ГСУ СК РФ по Северной столице.

Напомним, мужчина более семи часов удерживал в квартире в Колпино шестерых детей. По имеющееся информации, трое детей - его собственные, трое - дети жены от первого брака.

Около полудня в полицию обратилась женщина, которая заявила, что муж выгнал ее из дома и силой удерживает детей, угрожая убить их.

В ситуации сразу несколько отягчающих обстоятельств: заложники несовершеннолетние, их больше двух, имело место угроза применения оружия и насилия.

Виновному могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.