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24.11.2020 18:18
Рубрика: Происшествия

На Кубани присяжные оправдали обвиняемого в убийстве девочки

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт мужчине, обвиняемому в убийстве летом 2016 года несовершеннолетней девочки. Это уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Ленинградского района (он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ), рассматривается в Краснодарском краевом суде.

Фото: iStock
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Как уже рассказывала "РГ", эта трагедия произошла в поселке Звезда Ленинградского района 20 июня 2016 года. В тот день отчим девочки высадил ее недалеко от дома, а затем школьница бесследно исчезла.

И вот в январе 2020-го в одном из населенных пунктов Ленинградского района, по данным правоохранителей, на нескольких зданиях появились надписи, в которых говорилось о местонахождении останков девочки. И действительно, именно там были обнаружены "костные останки. Сотрудники управления СКР по Кубани и полиции оперативно установили и задержали подозреваемого в этом преступлении - 63-летнего жителя поселка Звезда.

По информации СК, мужчина рассказал, что в тот роковой день девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем якобы отвлекала от работы. Как следует из обвинительного заключения по этому делу, "пытаясь прогнать ребенка в очередной раз, он несколько раз ударил ребенка молотком по голове, отчего ребенок умер. Затем на машине он вывез тело девочки в поле, где оставил".

Однако, как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда, коллегия присяжных заседателей, выслушав доводы защиты и обвинения, посчитала недоказанными события, описанные в обвинительном заключении, и вынесла оправдательный вердикт.

После вынесения вердикта оправданный был освобожден из-под стражи в зале суда.

На основании оправдательного вердикта присяжных суд постановит приговор.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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