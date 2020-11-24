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24.11.2020 19:01
Рубрика: Экономика

В Ялте воду будут отключать на ночь

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Ялта вслед за Симферополем, Алуштой и Евпаторией ввела ограничения подачи воды в ночное время суток. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Янина Павленко.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В водохранилищах Симферополя осталось 14 процентов проектного объема воды

По ее словам, в водохранилищах, питающих Ялту, сейчас всего 17 процентов от общего проектного объема.

- Это исторический минимум, - констатировала Павленко. - Поэтому наша задача - готовиться к самым пессимистичным прогнозам, надеясь, что они не сбудутся. Первоочередная задача - разработать меры для снижения расхода воды, проработать возможность использования резервных источников водоснабжения.

- Многолетний анализ погодных условий показывает, что в это время года уже всегда наступает сезон дождей. Сейчас же притока воды не наблюдается, что абсолютно не типично для ноября. И при отсутствии осадков запасов хватит до начала следующего года, - сказал директор ГУП РК "Водоканал Южного Берега Крыма" Дмитрий Беднов. - Если в начале лета водохранилища были заполнены на 70 процентов, однако в высокий курортный сезон был зафиксирован рекордный уровень потребления воды. И сейчас он нетипично высок для данного времени года. А в период новогодних праздников прогнозируется еще большее увеличение расхода воды.

Как отметила Янина Павленко, стратегическая задача - ремонт сетей водоснабжения, в которых сейчас теряется более 50 процентов воды.

- Сегодня мы вынуждены согласиться с доводами представителей предприятия и принять очевидное решение - город вводит ограничение подачи воды в ночное время, которое не затронет объекты социальной сферы, - сказала Павленко. - Проще говоря, мы сэкономим воду, которая по ночам уходит в землю через изношенные сети. А спустя неделю мы проанализируем, насколько эффективно было ограничение водоснабжения в ночное время и будем принимать решение, что делать дальше.

С 27 ноября вода в большинстве районов города будет подаваться только с 5 до 23 часов, и лишь на некоторых улицах - круглосуточно.

Ранее власти Евпатории были вынуждены в целях экономии ресурсов до конца года прекратить горячее водоснабжение города.

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