В Краснодаре завели дело после драки подростков с инспекторами ДПС

В Краснодаре возбуждено уголовное дело после драки группы подростков с сотрудниками ГИБДД. Об этом во вторник сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Напомним, инцидент произошел в столице Кубани на улице Красных Партизан. Тогда в сети появилось видео драки между двумя несовершеннолетними и инспекторами ДПС. Вскоре в полиции заявили, что выясняют обстоятельства случившегося.

По версии следователей, вечером в пятницу, 20 ноября, сотрудники Госавтоинспекции встретили у продуктового магазина группу подростков, которые громко матерились. На замечание полицейских они не отреагировали.

- Сотрудники ДПС потребовали прекратить противоправные действия, однако нарушители оказали активное сопротивление полицейским и применили к ним физическую силу, - говорится в сообщении СК.

В результате драки полицейские получили телесные повреждения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям ГИБДД. Также предварительное следствия выяснит, правомерны ли были действия правоохранителей.