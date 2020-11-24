47 крымских предпринимателей выиграли в конкурсе Ростуризма по развитию внутреннего и въездного туризма. Победители получат гранты на общую сумму порядка 130 миллионов рублей. Какие проекты будут реализованы в республике на эти средства, узнала корреспондент "РГ".

Как рассказали в министерстве курортов и туризма РК, конкурсная комиссия определила 474 победителя со всей России, всего было подано 2735 заявок. Таким образом, на один грант претендовало почти шесть участников. Средняя сумма запрашиваемого гранта составила 2,6 миллиона рублей.

Проекты крымских предприятий, получивших гранты, направлены на создание инфраструктуры, позволяющей комфортно и безопасно отдыхать на природе (кемпинги, автокемпинги, модульные отели и т.д.), на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство уже существующих, включая навигацию, на строительство экоотелей и экодеревни.

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Кондратюк, победитель конкурса, полученные средства направит на развитие инклюзивного туризма на полуострове. Он благоустроит пляжи для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На нескольких пляжах в Сакском районе Дмитрий намерен установить пандусы для удобного и безопасного съезда к морю, поручни для спуска в воду, дорожки, приобрести плавающие кресла-коляски, на которых можно заехать в море и поплавать. Цена одной такой коляски около 250 тысяч рублей.

- Эти пляжи находятся рядом с городом Саки, который известен своими лечебными грязями, здесь много санаториев для людей с ограниченными возможностями. Таким людям нужны особые условия для отдыха на море, - говорит Дмитрий Кондратюк.

По его словам, современная инфраструктура для людей с ограниченными возможностями позволит развивать на полуострове инклюзивный туризм и привлечет в Крым больше отдыхающих. И все путешественники смогут пользоваться всеми туристическими услугами.

По официальным данным, в Крыму для людей с ограниченными возможностями созданы условия на 70 пляжах. Большинство из них находится в Евпатории и ее окрестностях (22), Ялте (17), Феодосии и прилегающих поселках (10). Однако не везде пока имеются специально оборудованные для инвалидов туалеты, кабины для переодевания, место для парковки автотранспорта, не говоря уже о плавающих креслах-колясках.

- Конкурс на получение грантов - это поддержка внутреннего отечественного туризма. Мы благодарим Ростуризм за подобные инновации. Сейчас мы приступаем вместе с бизнесменами к реализации проектов, потому что все они должны быть закончены к следующему сезону, - говорит министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Гранты на развитие туризма предоставляются впервые. На это в нынешнем году правительство РФ выделило 1,2 миллиарда рублей. Получатели вложат в свои проекты собственные средства, не менее 30 процентов от суммы запрашиваемого гранта, при этом максимальная сумма - три миллиона рублей.

До конца года со всеми грантополучателями должны быть заключены соглашения с Ростуризмом. Грант надо реализовать в течение шести месяцев с момента заключения соглашения. Мониторинг будет осуществлять Ростуризм и региональные органы исполнительной власти.

Кстати

В Республике Крым приняты меры, чтобы не допустить вспышек новой коронавирусной инфекции в новогодние праздники. В соответствии с указом главы РК Сергея Аксенова, с 20 декабря 2020 по 15 января 2021 запрещено проводить любые мероприятия: банкеты, свадьбы, корпоративы, концерты, в том числе в гостиничных комплексах, спа-отелях, санаторно-курортных учреждениях. Также дискотекам, караоке-клубам, кальянным, ночным клубам, концертным и танцевальным залам, заведениям общественного питания запрещено работать с 22:00 до 08:00. Отменяются новогодние культурно-массовые мероприятия в домах культуры, театрах, торгово-развлекательных и спортивных комплексах, запрещены "новогодние елки" на общественных городских площадях. Работа театров, кинотеатров и цирков возможна при продаже не более 30 процентов билетов от общего количества зрительских мест. Экскурсионные услуги в музеях будут оказывать для групп до 10 человек.