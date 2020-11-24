Эту неделю Екатеринбург проживает под музыку Бетховена: здесь проходит Международный музыкальный фестиваль Be@thoven, посвященный творчеству Людвига ван Бетховена, чей 250-летний юбилей отмечается во всем музыкальном мире.

За событиями фестиваля можно следить как в стенах Свердловской государственной филармонии, так и по прямым трансляциям в виртуальных концертных залах. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

До последнего момента была непонятно, состоится ли фестиваль с "живыми", а не онлайн концертами.

- В любое время, даже самое сложное, нужно где-то черпать силы, чтобы справиться с трудностями. Мы уверены, что этот источник - в искусстве, - говорит директор Свердловской государственной филармонии Александр Колотурский. - Мы принимаем беспрецедентные меры санитарной безопасности, делаем все возможное, чтобы встреча с музыкой прошла в комфортных для слушателей и одновременно максимально безопасных условиях.

На Урал приехали известные музыканты, солисты и дирижеры: пианисты Северин фон Эккардштайн и Николаус Рексрот, скрипач и дирижер Томас Цетмайр, немецкий баритон Томас Бауэр, а также солисты Большого театра России Елена Жидкова и Илья Селиванов, сопрано Мариинского театра Мария Баянкина. В рамках фестиваля работает Международная оркестровая академия. В концерте-закрытии выступит молодежный Чайковский-оркестр, он объединит молодых музыкантов России и Германии.

Фестиваль не ограничивается стенами филармонии, прямые трансляции концертов проходят в виртуальных концертных залах, которые открыты в 97 городах области и на крупнейших российских и мировых интернет-ресурсах - "Культура.РФ" "Русские сезоны", Deutsche Welle. Впервые к фестивальной публике смогли присоединиться люди с нарушением слуха: в филармонии начал работу новый специальный программно-технический комплекс.

По улицам Екатеринбурга курсирует "Бетховенский" трамвай, его борта украшены портретом композитора и призывом #СлушайБетховена! И пассажиры, перейдя по указанному QR-коду, могут слушать произведения композитора и рассказ о его жизни.