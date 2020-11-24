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24.11.2020 21:20
Рубрика: Культура

Важно слышать

На Урале звучит фестиваль Бетховена
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Эту неделю Екатеринбург проживает под музыку Бетховена: здесь проходит Международный музыкальный фестиваль Be@thoven, посвященный творчеству Людвига ван Бетховена, чей 250-летний юбилей отмечается во всем музыкальном мире.
За событиями фестиваля можно следить как в стенах Свердловской государственной филармонии, так и по прямым трансляциям в виртуальных концертных залах. Фото: Татьяна Андреева/ РГ За событиями фестиваля можно следить как в стенах Свердловской государственной филармонии, так и по прямым трансляциям в виртуальных концертных залах. Фото: Татьяна Андреева/ РГ
За событиями фестиваля можно следить как в стенах Свердловской государственной филармонии, так и по прямым трансляциям в виртуальных концертных залах. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

До последнего момента была непонятно, состоится ли фестиваль с "живыми", а не онлайн концертами.

Фото: Антон Завьялов
Теодор Курентзис осуществил в Перми проект "Дягилев+"

- В любое время, даже самое сложное, нужно где-то черпать силы, чтобы справиться с трудностями. Мы уверены, что этот источник - в искусстве, - говорит директор Свердловской государственной филармонии Александр Колотурский. - Мы принимаем беспрецедентные меры санитарной безопасности, делаем все возможное, чтобы встреча с музыкой прошла в комфортных для слушателей и одновременно максимально безопасных условиях.

На Урал приехали известные музыканты, солисты и дирижеры: пианисты Северин фон Эккардштайн и Николаус Рексрот, скрипач и дирижер Томас Цетмайр, немецкий баритон Томас Бауэр, а также солисты Большого театра России Елена Жидкова и Илья Селиванов, сопрано Мариинского театра Мария Баянкина. В рамках фестиваля работает Международная оркестровая академия. В концерте-закрытии выступит молодежный Чайковский-оркестр, он объединит молодых музыкантов России и Германии.

Фото: iStock
В Международном конкурсе "Щелкунчик" примут участие 48 юных музыкантов

Фестиваль не ограничивается стенами филармонии, прямые трансляции концертов проходят в виртуальных концертных залах, которые открыты в 97 городах области и на крупнейших российских и мировых интернет-ресурсах - "Культура.РФ" "Русские сезоны", Deutsche Welle. Впервые к фестивальной публике смогли присоединиться люди с нарушением слуха: в филармонии начал работу новый специальный программно-технический комплекс.

По улицам Екатеринбурга курсирует "Бетховенский" трамвай, его борта украшены портретом композитора и призывом #СлушайБетховена! И пассажиры, перейдя по указанному QR-коду, могут слушать произведения композитора и рассказ о его жизни.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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