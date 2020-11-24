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24.11.2020 16:35
Рубрика: Происшествия

В Кургане при пожаре после хлопка газа погибла семья

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

В Кургане продолжаются разборы и расчистка завалов обрушившегося дома на улице Промышленной, в котором жила семья из трех человек. Тело одного из погибших обнаружено, его личность установлена, сообщает пресс-служба СК по области.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области
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Трагедия случилась в ночь на 24 ноября. По данным следствия, произошел хлопок бытового природного газа, повредивший конструкцию помещения. В одноэтажном строении, состоящем из гаражного бокса и пристроенных к нему жилых помещений, по предварительным данным, жила семья из трех человек. После завала и возникшего следом пожара все трое погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" (часть 3 статьи 109 УК РФ).

На месте работают криминалисты, которые должны установить, были ли у погибших документы на дом и разрешение на подключение его к газовому оборудованию.

Напомним, это уже второй пожар за двое суток, в котором погибли люди. Ранее на месте возгорания в заброшенном частном доме на Гоголя, 137 нашли тела. Личности погибших - двух мужчин и женщины - сейчас устанавливаются. По предварительным данным, это бездомные.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган Взрывы газа в домах

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