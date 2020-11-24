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24.11.2020 23:00
Рубрика: Спорт

Не доросли до элиты

Сборная России вновь не пробилась в высший дивизион Лиги наций
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 266(8320)
Завершился групповой этап Лиги наций - турнира, призванного заменить товарищеские матчи. Итог для российской сборной неутешителен: в решающей встрече наша команда крупно проиграла на выезде Сербии со счетом 0:5 и второй год подряд не смогла пробиться в высший дивизион (лига "А").
Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Илья Соболев

Никто не мог предположить, что визит в Белград закончится таким позором. Всего за неделю до этой встречи сербы в драматичной борьбе уступили на своем поле Шотландии и не смогли пробиться в финальную стадию Евро-2020. Матч с россиянами не играл для них никакой роли с турнирной точки зрения: футболисты Любиши Тумбаковича досрочно лишились на победу в группе. К тому же буквально за несколько часов до поединка сербы потеряли нескольких лидеров из-за COVID-19.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Как в такой ситуации Россия умудрилась не просто проиграть, а еще и крупно - загадка. Да, можно сетовать на травмы, упущенные моменты, но все эти обстоятельства не отменяют того факта, что сборная находится в кризисе: в шести последних матчах команда Черчесова не одержала ни одной победы.

- Скажу банальность: у них все залетело, а у нас нет. Но даже если бы мы забили свой первый момент, то, надо быть объективными, сегодня соперник все равно был свежее, лучше, - отметил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

Поражение в матче с Сербией не только не позволило сборной выйти в лигу "А", но и серьезно повлияло на наши шансы на попадание на чемпионат мира-2022. Дело в том, что по итогам Лиги наций сформировались корзины для жеребьевки европейского отборочного турнира первенства планеты, которая пройдет в Женеве 7 декабря. Проиграв в Белграде, россияне опустились из второй корзины в третью. Соответственно, в квалификации ЧМ-2022 команда Черчесова получит на одного сильного соперника больше. Напомним: для гарантированного выхода на чемпионат мира необходимо занять первое место в группе. Второе дает право участия в стыковых матчах.

Полностью эти корзины выглядят следующим образом:

Первая корзина - Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Дания, Хорватия, Германия, Нидерланды;

Вторая - Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Австрия, Украина, Турция, Сербия, Словакия, Румыния;

Фото: РИА Новости
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Третья - Россия, Ирландия, Венгрия, Норвегия, Чехия, Шотландия, Исландия, Северная Ирландия, Финляндия, Греция;

Четвертая - Босния и Герцеговина, Словения, Северная Македония, Черногория, Албания, Болгария, Белоруссия, Израиль, Грузия, Люксембург;

Пятая - Кипр, Армения, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра;

Шестая - Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

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