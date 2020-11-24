Стало известно, когда стартует производство "тяжелого" УАЗ "Профи"

Ульяновский автозавод готовит к производству новую модификацию грузовика УАЗ "Профи" - она будет отличаться грузоподъемностью. Версия получит новый задний мост с двухскатной ошиновкой, то есть со спаренными задними колесами. Выпуск товарных образцов грядущей новинки стартует в конце нынешнего или в начале 2021 года.

Входящий наряду с УАЗом в состав группы Sollers Заволжский моторный завод (ЗМЗ) уже наладил выпуск 15 новых деталей шасси для "тяжелого Профи", в ноябре-декабре завершается освоение выпуска номенклатуры из еще 19 изделий. Их серийные поставки на конвейер УАЗа должны начаться в ближайшее время, сообщалось в номере малотиражной газеты "Мотор" от 14 ноября (эта газета издается на ЗМЗ).

Отметим, что грузоподъемность нынешнего "Профи" (с одинарными задними колесами) "по паспорту" составляет 1,5 тонны. Вероятно, грузоподъемность "тяжелой" версии составит около двух тонн, а выпускаться машина будет только с задним приводом (обычный "Профи" доступен как с задним, так и с полным приводом).

УАЗ "Профи" выпускается с 2017 года. Автомобиль оснащается 2,7-литровым бензиновым мотором ЗМЗ Про мощностью 149 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Выпускаются также битопливные модификации, которые могут потреблять и бензин, и пропан-бутан.