У Tesla снова сорвало крышу, но есть объяснение

Некоторое время назад мы рассказывали о том, как у Tesla Model Y сразу после выезда из автосалона сорвало панорамную крышу.

Дилер объяснил это возможным нарушением технологии на заводе, а из центрального офиса Tesla, кажется, никаких комментариев не последовало. И вот - еще один похожий случай, на этот раз в Китае.

Мы видим, как на ходу у Tesla Model S мгновенно срывает стеклянную секцию крышу, она кувыркается в воздухе и падает на дорогу. Остряки уже успели пошутить насчет китайской сборки, но Models S, в отличие от Model 3, не собирается в Китае, а импортируется из США.

На этот раз реакция от компании Tesla последовала довольно быстро. Ровно через четыре часа и одну минуту автору поста сообщили, что крышу электромобиля менял сторонний авторизованный сервис. То есть, вины самой компании здесь, но похоже, что партнеров по бизнесу она выбирает не очень тщательно.

Историю о сорванной крыше нашел в китайских соцсетях сайт Insideevs.