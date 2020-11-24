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24.11.2020 12:23
Рубрика: Легковые авто

У Tesla снова сорвало крышу, но есть объяснение

Текст: Григорий Гомельчук

Некоторое время назад мы рассказывали о том, как у Tesla Model Y сразу после выезда из автосалона сорвало панорамную крышу.

Фото: Tesla/REUTERS
Tesla перестала принимать заказы на бюджетную Model 3

Дилер объяснил это возможным нарушением технологии на заводе, а из центрального офиса Tesla, кажется, никаких комментариев не последовало. И вот - еще один похожий случай, на этот раз в Китае.

Мы видим, как на ходу у Tesla Model S мгновенно срывает стеклянную секцию крышу, она кувыркается в воздухе и падает на дорогу. Остряки уже успели пошутить насчет китайской сборки, но Models S, в отличие от Model 3, не собирается в Китае, а импортируется из США.

На этот раз реакция от компании Tesla последовала довольно быстро. Ровно через четыре часа и одну минуту автору поста сообщили, что крышу электромобиля менял сторонний авторизованный сервис. То есть, вины самой компании здесь, но похоже, что партнеров по бизнесу она выбирает не очень тщательно.

Историю о сорванной крыше нашел в китайских соцсетях сайт Insideevs.

#Tesla