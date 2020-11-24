В апельсинах нашли вещество для защиты от коронавируса

Ученые из Египетского университета в городе Танта заявили, что биофлаваноид гесперидин может использоваться для профилактики и лечения вирусных заболеваний, включая новый коронавирус. Предварительные выводы исследователей опубликованы в издании Medical Hypotheses.

Гесперидин - вещество растительного происхождения, содержащееся в коже цитрусовых, преимущественно апельсинов. Как рассказал ведущий автор исследования доктор-фармацевт Юсуф А. Хаггаг, его фармакологические свойства, как антиоксиданта, противовоспалительного, венотонического и кардиозащитного средства, хорошо известны. Например, в сочетании с еще одним флаваноидом диосмином гесперидин назначается пациентам с венозной недостаточностью. По словам ученых, результаты новых исследований показали "многообещающее использование вещества для профилактики и лечения COVID-19".

- Гесперидин может блокировать проникновение коронавируса в клетки-хозяева через рецепторы ACE2, что может предотвратить инфекцию. Его антивирусная активность может служить вариантом лечения пневмонии за счет улучшения клеточного иммунитета, а противовоспалительные свойства помогут контролировать возникновение цитокинового шторма, - пояснил Юсуф А. Хаггаг.

Доктор добавил, что применение гесперидина вместе с рядом других растительных веществ защищает от венозной тромбоэмболии, которая является частым и одним из самых опасных последствий заболевания COVID-19.

Авторы работы подчеркнули, что результаты их исследования являются предварительными, а потому не стоит начинать активно потреблять апельсины и другие цитрусовые, а также соки в больших количествах.

Напомним, ранее ученые из Германии выяснили, что соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай способны подавлять активность SARS-CoV-2 за счет растительных полифенолов и создания кислой среды.