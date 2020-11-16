Новости

Новый глава Пентагона призвал завершить все войны с участием США 04:35
В Гидрометцентре рассказали о непогоде в ряде российских регионов 04:29
Диетолог объяснил тягу человека к сладкому 03:58
Космический корабль Crew Dragon с экипажем стартовал к МКС 03:45
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты 03:17
Лидер КНДР впервые за 25 дней появился на публике 03:10
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях в России на этой неделе 03:02
SANA: Колонная бронетехники США переброшена из Сирии в Ирак 02:49
ЦИК: Санду опережает Додона на выборах на восемь процентных пунктов 02:25
На юге Австралии объявлен режим ЧП после 17 новых случаев COVID-19 02:25
Гоночный голубь из Бельгии продан за 1,6 млн евро 02:19
Губернатор штата Вашингтон ввел масштабные ограничения из-за COVID-19 02:04
Канада шокирована убийством редкого белого лося 02:01
Число заболевших коронавирусом в США превысило 11 миллионов человек 01:45
Вице-президент Венесуэлы встретилась с производителем "Спутник V" в Москве 01:43
Борис Джонсон самоизолировался после контакта с больным COVID-19 00:58
На президентских выборах в Молдавии обработано более 90 процентов голосов 00:18
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 15.11.2020
Министр транспорта Виталий Савельев заразился коронавирусом 15.11.2020
В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса 15 тысяч 321 военнослужащий 15.11.2020
Рогозин: Зарплаты менеджмента Роскосмоса сокращены 15.11.2020
Президент Перу объявил об отставке 15.11.2020
Явка на втором туре выборов президента Молдавии превысила 50% 15.11.2020
Пожар в "Доме нефтяников" в Москве потушен 15.11.2020
Шоумен Митя Хрусталев вышел из больницы и рассказал, что с ним случилось 15.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
16.11.2020 03:17
Рубрика: Общество

Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Натуральные продукты, способные подавить до 97 процентов патогенов коронавирусной инфекции в организме, обнаружили исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии. Препринт статьи о работе ученых доступен на портале bioRxiv.

Фото: iStock
Ученые нашли эффективное вещество для борьбы с коронавирусом

Соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай обладают дезинфицирующим эффектом. Как установили специалисты, черноплодная рябина на 97 процентов подавляет активность коронавируса, а сок граната и зеленый чай - на 80 процентов, пишет РИА Новости.

Натуральные соки и зеленый чай ослабляют COVID-19, поскольку создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус, отмечают исследователи. Данной работе еще предстоит пройти оценку научного сообщества.

Ранее врач напомнила о продуктах, которые помогают быстрее выздоравливать при коронавирусе. В рационе обязательно должен присутствовать богатый полезными жирами продукт. Например, оливковое масло - им можно заправлять легкие овощные салаты. Скорейшему выздоровлению способствует и белковая пища. Если из-за болезни нет особой тяги к мясному или рыбе, эксперты советуют приготовить легкий суп из индейки или овощей. А вот шоколад, булочки и вообще сладкие продукты должны уйти из рациона до полного выздоровления организма.

Общество Общество Здоровье Общество Наука В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Академик РАН рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса
На президентских выборах в Молдавии обработано более 90 процентов голосов
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе