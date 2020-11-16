Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты

Натуральные продукты, способные подавить до 97 процентов патогенов коронавирусной инфекции в организме, обнаружили исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии. Препринт статьи о работе ученых доступен на портале bioRxiv.

Соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай обладают дезинфицирующим эффектом. Как установили специалисты, черноплодная рябина на 97 процентов подавляет активность коронавируса, а сок граната и зеленый чай - на 80 процентов, пишет РИА Новости.

Натуральные соки и зеленый чай ослабляют COVID-19, поскольку создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус, отмечают исследователи. Данной работе еще предстоит пройти оценку научного сообщества.

Ранее врач напомнила о продуктах, которые помогают быстрее выздоравливать при коронавирусе. В рационе обязательно должен присутствовать богатый полезными жирами продукт. Например, оливковое масло - им можно заправлять легкие овощные салаты. Скорейшему выздоровлению способствует и белковая пища. Если из-за болезни нет особой тяги к мясному или рыбе, эксперты советуют приготовить легкий суп из индейки или овощей. А вот шоколад, булочки и вообще сладкие продукты должны уйти из рациона до полного выздоровления организма.