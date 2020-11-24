В документальном фильме об Эдуарде Успенском писателя сыграла кукла

Фильм в популярном сегодня жанре анимадок (соединение документального кино и анимации) журналиста Романа Супера "Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве" о детском писателе Эдуарде Успенском выходит 25 ноября на онлайн-платформе Premier.

В фильме дочь, бывшие жены, друзья и коллеги рассказывают о жизни и творчестве Успенского: несчастливом детстве, преодолении советской цензуры, конфликте с мультипликатором Леонидом Шварцманом, суде с "Союзмультфильмом" за права на героев "Простоквашино", секте Столбуна, которую он поддерживал и куда отдал собственную дочь.

"Идея фильма родилась на улице Тверской, когда я зашел в букинистический отдел магазина "Москва". Там я взглядом выцепил книгу финского писателя Ханну Мякеля - он в Советском Союзе прославился мультиком "Дядюшка Ау". Это была биография Эдуарда Успенского, прекрасно изданная, с красивой обложкой и великолепно написанная. Мякеля дружил с Успенским много-много лет, эта дружба переросла в биографическую книгу, которую в России, кроме меня, кажется, мало кто прочитал. Зато в Финляндии это был хит. Дальше я поехал в Хельсинки, поговорил с Ханну и понял, что надо снимать кино - жизнь Успенского слишком уж напрашивается на экранизацию, потому что с точки зрения драматургии это великая история и, цинично говоря, очень фактурный материал для сценариста и режиссера", - рассказал перед выходом фильма его автор, журналист Роман Супер.

Байопик про Успенского снят в жанре документальной кукольной анимации: помимо интервью, архивных фото и видеоматериалов, полученных благодаря родственникам, друзьям и врагам главного героя, в фильме используется анимация: Успенского играет кукла, говорящая его голосом.

"Анимация - это творческое решение режиссера Ивана Проскурякова, который много лет использует этот прием в своей работе. Здесь этот прием оказался особенно уместным, потому что речь идет о сказках. С одной стороны, у нас есть человек, который создал сказочные миры. С другой стороны, у нас есть эти миры. И желание поместить самого сказочника в то великолепное детское безумие, которое мы имеем благодаря Успенскому, кажется, лежит на поверхности. Вообще, все гениальные решения лежат на поверхности, но замечают это единицы. Например, Ваня. Так родилась кукла главного героя, которая с первой же секунды фильма оживает и ведет повествование от первого лица", - продолжает рассказ Роман Супер.

Фильм будет доступен для бесплатного просмотра. Ранее на платформе выходил документальный фильм Романа Супера "С закрытыми окнами" - честная биография Кирилла Толмацкого (Децла), о котором писала "РГ".

Цитата из фильма

Григорий Остер, писатель и сценарист, друг Эдуарда Успенского:

"Успенскому не давали издать его книги, но он делал "Радионяню". И она работала лучше, чем стотысячный тираж книги, потому что это слушали миллионы. Он не зарабатывал на этом огромных денег, но ему удавалось донести то, что он хотел, с помощью радио, телевидения. Он был министром по детству. Он был оптимистом.

Были у Успенского по-настоящему популярные мультфильмы. Их смотрели очень большие, как мы говорили, "чингачгуки" со своими внуками. И каждый раз, когда чиновник, который чувствовал себя властным среди писателей и решал, какая книга выйдет, а какая нет, попадал в ситуацию, когда он не знал, что будет, если Успенский пожалуется тому человеку, который со своим внуком смотрел его фильм. Очень может быть, что "чингачгук" предпочтет Успенского, а не этого чиновника, и это была сила".