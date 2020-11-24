В Минске проходит заседание постоянных представителей стран Содружества

Совместно противостоять вызовам и угрозам, сохраняя правду о минувшей войне, назвал важной задачей всех стран Содружества первый заместитель исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

Он дал интервью БЕЛТА накануне проходящего в белорусской столице заседания совета постоянных полномочных представителей государств СНГ, на котором во вторник будут проанализированы итоги прошедшего в начале этого месяца заседания совета глав правительств Содружества и намечены задачи по реализации принятых на нем документов и достигнутых договоренностей.

Комментируя итоги прошедшей встречи глав правительств, на которой были рассмотрены свыше двух десятков вопросов, представитель Исполкома констатировал, что ее участники с большой озабоченностью говорили и о тех непростых условиях, которые вызваны пандемией коронавируса.

Речь, по словам Гуминского, в частности, шла о том, что необходимо сообща сделать для производства вакцин, обеспечения зеленых коридоров при проведении экспортно-импортных операций, особенно медицинского оборудования и лекарств, "об использовании преимуществ, которые имеются на пространстве СНГ в транспортно-логистической и энергетической сферах".

Кроме того, информирует агентство, постпреды обсудят деятельность миссии наблюдателей от СНГ, а также вопрос о реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций на этот год и заслушают отчет о деятельности Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли, который существует с 1992 года.

На заседании будет также согласована кандидатура главы миссии наблюдателей от Содружества на выборах депутатов Мажилиса парламента Казахстана, назначенных на 10 января 2021 года.