В РФПИ не исключили возможность производства вакцины "Спутник V" в Германии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в в Европейскую медицинскую ассоциацию и не исключает начало ее производства в Германии. Об этом глава Фонда Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы продолжим работать с Евросоюзом, мы подали заявку на одобрение Европейской медицинской ассоциацией 22 октября этого года, и будем с ними двигаться по процессу. Но, безусловно, Венгрия - это та страна, которая будет одной из первых европейских стран, которая активно работает по нашей вакцине", - сказал он.

Как ранее сообщала "РГ", первой страной ЕС, где произведут "Спутник V", станет Венгрия. Организация поставок и совместного производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Венгрии стала основной темой встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, состоявшаяся 13 ноября.

"Также на этой неделе, - рассказал Кирилл Дмитриев. - РФПИ ожидает визит большой делегации из Франции. Работаем с большим количеством европейских стран. Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину в том числе и в Германии".

Также 24 ноября стало известно, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, а на 42 день после первой инъекции ее эффективность превысила 95%.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.