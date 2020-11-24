Видео: пользователей Сети восхитил дрифт вьетнамского шофера

Всевозможные энциклопедии и справочники дают определение дрифту как способу вождения машины "с использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории".

Для выполнения этого маневра, опасного не только для водителя-трюкача, но порой и для зрителей, автомобиль должен быть заднеприводным, с форсированным движком и усиленным кузовом. Шины при этом должны быть повышенной износостойкости, а трасса - сухой и ровной.

Но что делать, если душе ты - Доминик Торетто или даже Кен Блок, а вот с машиной тебе не очень повезло: вместо модного заниженного спорткара с 400 л.с. под капотом - обычный грузовой фургончик на старой резине? Да если еще и асфальт после дождя мокрый и скользкий...

Но посмотрите-ка этот ролик и согласитесь, что нет предела человеческой дерзости и мастерству. Обычный вьетнамский шофер так заложил вираж на мокром асфальте, что, казалось, его грузовичок вот-вот ляжет набок, а то и покатится кубарем по встречной полосе.

Но, к удивлению миллионов зрителей, то, что казалось неосторожным виражом, превратилось в мастерски рассчитанный управляемый занос. Сделав разворот на 180 градусов, фургончик встал ровнехонько под навес магазина. Вошел, как рука в перчатку. Браво тебе, безымянный любитель дрифта, и ждем тебя на большом экране.