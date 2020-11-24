Видеотрансляция: Владимир Путин принимает верительные грамоты

Во вторник, 24 ноября, президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств.

Мероприятие проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, церемония пройдет с учетом эпидемиологических требований. Президент выступит перед главами дипломатических миссий и даст оценку основным тенденциям в международных делах.

Последний раз подобное мероприятие проходило 5 февраля. Тогда Владимир Путин принял верительные грамоты от послов 23 государств. Он призвал дипломатов способствовать конструктивному, равноправному диалогу между их странами и Россией. В Москве, заявил президент, к этому готовы.